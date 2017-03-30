Сумское НПО изготовило водокольцевые компрессоры типа ВК-50Н для узбекской компании «Хоразм Шакар» — крупнейшим производителем сахара в Узбекистане (г. Ташкент). Водокольцевые компрессоры изготовлены из нержавеющей стали. Вес каждого из них достигает 2 тонн.
По контракту сумские машиностроители создали две единицы оборудования производительностью 50 м3/мин для сжатия агрессивных газов, нерастворимых в воде, — сообщает пресс-служба Сумского НПО
Из Сум в Ташкент отправились 2 компрессора
Сумское НПО изготовило водокольцевые компрессоры типа ВК-50Н для узбекской компании «Хоразм Шакар» — крупнейшим производителем сахара в Узбекистане (г. Ташкент). Водокольцевые компрессоры изготовлены из нержавеющей стали. Вес каждого из них достигает 2 тонн.
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