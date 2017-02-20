Инспектор Грива побывал в Сумах (фото)

18 апреля на территории торгово-развлекательного центра Мануфактура в городе Сумы состоялся флешмоб по дорожной безопасности. К флешмобу присоединились Федерация автоспорта Сумщины, ученики местных школ и жители города.

Сумы стали двадцать второй городом, принявшим эстафету. Торжественный прием эстафеты с ее символами произошло на границе Полтавской области.

Организаторами флешмоба выступили сотрудники Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с патрульной полицией города Сумы.

«Сумщина сегодня — это 7230 километров автодорог, 177 000 детей и 213 дорожно-транспортных происшествий в этом году, 3 из которых произошли по вине маленьких участников дорожного движения, 7 — с участием детей, и еще четверо детей пострадали в авариях, — говорит в.и.о.начальника ГУНП области Владимир Бабич. — Цель сегодняшней акции — популяризация безопасности дорожного движения, привлечения к этому молодежи, особенно детей, и таким образом активизировать работу среди населения ».

Начали действо автомобили Федерации автоспорта Сумщины, которые участвуют в соревнованиях по всей Украине. Все присутствующие смогли увидеть шоу дрифт-такси, а некоторые смогли почувствовать адреналин, лично поучаствовав. В конце флешмоба дети представили танцевальную композицию и призвали жителей области соблюдать безопасности дорожного движения.

После завершения акции маленькие ее участники сфотографировались с символом флешмоба — мягкой игрушкой «инспектором Гривой». После чего они вместе с правоохранителями написали на флаге лозунг «Сумщина — за безопасность дорожного движения». Все дети, принявшие участие в флешмобе, получили от полицейских шарики зеленого цвета — как символ безопасности и тематические книги «1000 и 1 поворот».

Сегодня правоохранители Сумщины передадут эстафету коллегам из Черниговской области, — сообщает сектор коммуникаций ГУ НП в Сумской области.