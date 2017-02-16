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06.04 Четверг

Игра на повышение в Сумах

Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Игра на повышение в Сумах

Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля, на очереди – вода и стоки
Стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс» подорожала. Решение принято 14 марта на внеочередном заседании исполкома, а вступит в силу с 1 апреля. И это не шутка. По информации директора КП «Электроавтотранс» Виталия ОДНОРОГА, к пересмотру тарифа побудило изменение условий осуществления производственной деятельности. В частности, по сравнению с 2016 годом, когда определялась действующая стоимость проезда, подорожала электроэнергия и запчасти, увеличился размер минимальной заработной платы. Он также обратил внимание на то, что в предложенных расчетах принимали во внимание стоимость электричества по состоянию на 1 января, а с 1 февраля произошло ее увеличение на 2,5%.
После обсуждения исполком постановил возместить коммунальному предприятию из городского бюджета 0,69 грн. за проезд каждого пассажира в автобусе и 0,64 грн. – в троллейбусе. Таким образом, стоимость одной поездки для пассажиров в автобусе осталась прежней – 3 грн., а в коммунальном электротранспорте увеличилась с 1,75 до 2 грн.
Сэкономить на проезде сумчане смогут, приобретя месячные проездные билеты. Таких будет четыре вида: для учащихся 1-4 классов, отдельно на проезд в троллейбусе и автобусе, общий для троллейбуса и автобуса. Стоимость проездного для пользования троллейбусом снизилась с 78,75 до 60 грн., проездной для автобуса будет стоить 120 грн., троллейбуса-автобуса – 160 грн., для учеников младшей школы – 50% полной стоимости месячного проездного – 30 грн. (остальное будут возмещать из городского бюджета).
Это еще не все. 22 марта на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, принято решение об увеличении тарифов для КП «Горводоканал». Новые тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер», сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.

Установленные тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):

 

Категории потребителей было станет
на централизованное водоснабжение 5,18 грн. за 1 куб. м с НДС 7,51 грн. за 1 куб. м с НДС
на централизованное водоотведение 4,99 грн. за 1 куб. м с НДС 5,98 грн. за 1 куб. м с НДС
на услугу по централизованному снабжению холодной воды 5,66 грн. за 1 куб. м с НДС 7,97 грн. за 1 куб. м с НДС
на услугу по централизованному водоотведению 5,44 грн. за 1 куб. м с НДС 6,34 грн. за 1 куб. м с НДС

 

 

врез
Себестоимость проезда в троллейбусе составляет 2,64 грн., в автобусе – 3,69 грн., но исполком решил разницу компенсировать из бюджет

Фото автора
И эти туда же. На сайте мэрии обнародованы проекты решения исполкома об увеличении стоимости проезда в микроавтобусах. Предложения внесены 10 перевозчиками, чиновники обещают все расчеты тщательно проверять

Ирина Власова, «Панорама» №14

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