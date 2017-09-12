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Идти на звук в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Идти на звук в Сумах

На людных перекрестках Сум установили специальные светофоры для людей с проблемами зрения
При содействии местной власти для людей с инвалидностью по зрению 18-19 октября в Сумах заработали светофоры со звуком на тех перекрестках, которыми чаще всего пользуются люди этой категории. Их установили на перекрестках ул. Харьковская — пр-т М. Лушпы; ул. Ильинская — ул. Набережная р. Стрелка; ул. Набережная р. Стрелки — ул. Первомайская; ул. Ильинская — ул. Ярослава Мудрого.
Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА, эти участки выбраны в сотрудничестве с сумским УТОСом.
Но не всем нововведение пришлось по душе. Жители близлежащих домов уже жалуются на неудобства из-за постоянного звукового сопровождения с раннего утра и до глубокой ночи. Они сравнивают это с пыткой «каплей воды». Некоторые отчаянные головы грозят «разбомбить» светофоры. «Мы понимаем, что людям с инвалидностью такие светофоры нужны. Но нужно думать и о тех, кто живет рядом. Здесь тоже дети, пенсионеры и не совсем здоровые люди, которые хотят спокойно жить. Может, нужно подкорректировать время. Вряд ли в расположенное неподалеку управление соцзащиты кто-то приходит в 6 утра или 9 ввечера», — рассказала сумчанка Ирина Павловна.
Эту проблему в Германии решили просто: вместо так раздражающего людей пиликанья установили на светофорах щелкающий звук. Такой сигнал, не «давит» на уши, и издалека его практически не слышно. Кроме того, светофоры можно оборудовать специальной кнопкой для активации звукового сигнала на зеленый свет.

цитата
«Если такие звуковые устройства подключим к системе управления светофорными объектами, которую планируем установить по городу, тогда сможем дистанционно регулировать их звуковой сигнал. Зная, что в определенный период нужно включить звуковое сопровождение на той или иной улице, сможем делать это с пульта управления», — Александр Вегера, директор КП «Дорремстрой».

Фото автора
Время для привыкания. Для удобства жителей близлежащих домов рабочие КП «Дорремстрой» пообещали отрабатать громкость в ночное время
Ирина Власова, «Панорама» №44

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