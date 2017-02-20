Еще в прошлом году горсовет выделил на ремонт подъемников почти полмиллиона гривен. Однако они еще не двинулись с места. Куда делись деньги – смотрите в сюжете на канале «Украина».
Хождение по мукам в Сумах: три года без лифта (видео)
Еще в прошлом году горсовет выделил на ремонт подъемников почти полмиллиона гривен. Однако они еще не двинулись с места. Куда делись деньги – смотрите в сюжете на канале «Украина».
Напечатать Письмо автору Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
20.02.2017, 19:37 Новость
Александр Панченко Подписаться 20.02.2017, 19:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 133 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 15:08 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 20.02.2017, 15:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 296 Комментариев 1 Поддержали 1
20.02.2017, 13:14 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 20.02.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 153 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 09:13 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 20.02.2017, 09:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 386 Комментариев 0 Поддержали 1
20.02.2017, 08:08 Новость
Панорама Подписаться 20.02.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 255 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 17:10 Новость
Панорама Подписаться 17.02.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 13:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.02.2017, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 471 Комментариев 0 Поддержали 0
16.02.2017, 11:15 Новость
Юлия Левковская Подписаться 16.02.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 841 Комментариев 0 Поддержали 2
Комментировать (0)
Новости партнёров
13.04.2017, 11:51
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 333 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:31
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 474 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Шведские карательные акции 1708 года против украинских казаков и крестьян начались сразу после вторжения на Гетманщину. Как заурядное событие описал ...15.04.2017, 16:37
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...11.04.2017, 17:12