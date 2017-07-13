Хороший день: гороскоп на 30 августа

День подходит для приятных бесед и неторопливых прогулок. Большая часть событий этого дня будет настраивать на позитив, однако сегодня не исключены мелкие недоразумения, но и они окажутся неспособны омрачить всеобщую приподнятую атмосферу.

Овен:

Овнам предстоит получить ошеломительное известие о ком-то из бывших коллег. Узнав, что этот человек прекрасно устроился на новом месте работы, вы всерьёз задумаетесь о проведении кардинальной реформы в сфере своей карьеры.

Телец:

Тельцы сегодня испытают большую усталость от необходимости общаться с малоприятной особой. Будучи хорошо воспитанным человеком, вы затруднитесь напрямую сказать своему навязчивому соседу, что его общество вас сильно раздражает.

Близнецы:

Близнецы в этот день откажутся от любого рода активности. Вы решите, что это для вас должно стать тем счастливым моментом, когда между пробуждением и отходом ко сну проходит совсем небольшой временной промежуток.

Рак:

Ракам суждено столкнуться с массой неприятных помех во время запланированного похода по магазинам. Вы существенно отступите от ранее составленного списка трат, так как будете бесконечно отвлекаться на телефонные звонки и на разговоры с прохожими.

Лев:

Львам сегодня удастся одержать верх в напряжённой словесной баталии. Вашим оппонентом окажется очень эрудированный человек, но и он будет вынужден признать, что вы обладаете энциклопедическими знаниями и широчайшим кругозором.

Дева:

Девам в этот день придётся сосредоточенно систематизировать полученную в избытке информацию. Пусть на этот процесс вы потратите много часов, куда важней, что итог проделанной работы очень поможет вашему профессиональному будущему.

Весы:

Весам сегодня предстоит вступить в непростой разговор с кем-то из родственников. Вы будете вынуждены оправдываться и хитрить в тот момент, когда старший член вашей семьи потребует от вас объяснений за какой-то недостойный поступок.

Скорпион:

Скорпионы не смогут сконцентрировать свои усилия только на одном занятии. Вы будете с энтузиазмом браться за самые разные дела, вслед за чем, почувствовав недостаток энергии, вы бросите начатое на середине пути ради новой идеи.

Стрелец:

Стрельцы сегодня всерьёз подойдут к организации семейного досуга. Осознавая, что каникулы ваших детей подошли к логическому концу, вы решите порадовать младших родственников необычной поездкой или посещением развлекательного центра.

Козерог:

Козероги в этот день не устоят перед соблазном прилюдно похвалить себя. Вы будете громко и очень красочно рассказывать о своих профессиональных победах, не обращая внимания, что эта тема ни у кого не вызывает особого интереса.

Водолей:

Водолеи сегодняшний день проведут наедине со своей второй половинкой. Вам и спутнику вашей жизни захочется изолироваться от родственников и друзей, чтобы насладиться забытой идиллией, которая возникает только в отсутствие посторонних.

Рыбы:

Рыб в этот день введёт в заблуждение информация, найденная в интернете. Вы будете сильно раздосадованы и удивлены, что советы относительно здоровья в режиме онлайн даёт человек, который совершенно не ориентируется в подобного рода вопросах.