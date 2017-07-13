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30.08 Среда

Хороший день: гороскоп на 30 августа

Сегодня, 06:23 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Хороший день: гороскоп на 30 августа

День подходит для приятных бесед и неторопливых прогулок. Большая часть событий этого дня будет настраивать на позитив, однако сегодня не исключены мелкие недоразумения, но и они окажутся неспособны омрачить всеобщую приподнятую атмосферу.
Овен:
Овнам предстоит получить ошеломительное известие о ком-то из бывших коллег. Узнав, что этот человек прекрасно устроился на новом месте работы, вы всерьёз задумаетесь о проведении кардинальной реформы в сфере своей карьеры.
Телец:
Тельцы сегодня испытают большую усталость от необходимости общаться с малоприятной особой. Будучи хорошо воспитанным человеком, вы затруднитесь напрямую сказать своему навязчивому соседу, что его общество вас сильно раздражает.
Близнецы:
Близнецы в этот день откажутся от любого рода активности. Вы решите, что это для вас должно стать тем счастливым моментом, когда между пробуждением и отходом ко сну проходит совсем небольшой временной промежуток.
Рак:
Ракам суждено столкнуться с массой неприятных помех во время запланированного похода по магазинам. Вы существенно отступите от ранее составленного списка трат, так как будете бесконечно отвлекаться на телефонные звонки и на разговоры с прохожими.
Лев:
Львам сегодня удастся одержать верх в напряжённой словесной баталии. Вашим оппонентом окажется очень эрудированный человек, но и он будет вынужден признать, что вы обладаете энциклопедическими знаниями и широчайшим кругозором.
Дева:
Девам в этот день придётся сосредоточенно систематизировать полученную в избытке информацию. Пусть на этот процесс вы потратите много часов, куда важней, что итог проделанной работы очень поможет вашему профессиональному будущему.
Весы:
Весам сегодня предстоит вступить в непростой разговор с кем-то из родственников. Вы будете вынуждены оправдываться и хитрить в тот момент, когда старший член вашей семьи потребует от вас объяснений за какой-то недостойный поступок.
Скорпион:
Скорпионы не смогут сконцентрировать свои усилия только на одном занятии. Вы будете с энтузиазмом браться за самые разные дела, вслед за чем, почувствовав недостаток энергии, вы бросите начатое на середине пути ради новой идеи.
Стрелец:
Стрельцы сегодня всерьёз подойдут к организации семейного досуга. Осознавая, что каникулы ваших детей подошли к логическому концу, вы решите порадовать младших родственников необычной поездкой или посещением развлекательного центра.
Козерог:
Козероги в этот день не устоят перед соблазном прилюдно похвалить себя. Вы будете громко и очень красочно рассказывать о своих профессиональных победах, не обращая внимания, что эта тема ни у кого не вызывает особого интереса.
Водолей:
Водолеи сегодняшний день проведут наедине со своей второй половинкой. Вам и спутнику вашей жизни захочется изолироваться от родственников и друзей, чтобы насладиться забытой идиллией, которая возникает только в отсутствие посторонних.
Рыбы:
Рыб в этот день введёт в заблуждение информация, найденная в интернете. Вы будете сильно раздосадованы и удивлены, что советы относительно здоровья в режиме онлайн даёт человек, который совершенно не ориентируется в подобного рода вопросах.

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