29 июня жители сел, которым прекращено газоснабжение, перекрыли путь вблизи Гавриловки. Протестная акция длилась около часа. Представители власти пообещали провести внеочередную сессию районного совета 30 июня, чтобы определиться, как быть дальше. Стало известно и о том, что с третьего июля могут еще и ограничить газоснабжение г. Ромны,- сообщают «Вісті Роменщини».
«Хочемо їсти»: акция протеста на Сумщине (фото)
Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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