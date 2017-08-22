Харьковчане отремонтируют дороги на Сумщине

Дороги Сумщины за 212 млн ремонтировать харьковчане с уголовным делом за аналогичный подряд. Служба автомобильных дорог в Сумской области 11 сентября по результатам тендера заключила три соглашения с ООО «Харкивспецбудмеханизация-7» о текущем среднем ремонте автодорог государственного значения отдельными участками на общую сумму 211 710 000 грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

В этом году отремонтируют такие трассы в среднем по 6-8 млн грн. за километр

* За 102 730 000 грн. — Р-45 Сумы — Краснополье — Богодухов на участках км 37 + 500 — км 42 + 500 и км 98 + 300 — км 105 + 400 общей протяженностью 12,1 км;

* За 91020000 грн. — Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка на участках км 290 + 000 — км 294 + 300 и км 295 + 200 — км 306 + 800 общей протяженностью 15,9 км;

* За 17960000 грн. — Т-19-09 Сумы — Лебедин на участке км 17 + 211 — км 20 + 111 длиной 2,9 км.

По итоговой ведомости самого дорогого договора, тонна асфальтобетона плотного крупнозернистого типа А стоит 1554 грн., а смесь ЩМА-20 — 2067 грн. (здесь и далее тендерные цены указаны без НДС и доставки). Цены среднего договора несколько ниже и составляют соответственно 1400 грн./т и 1940 грн./т.

На майском тендере Черкасской САД смесь ЩМА-20 стоила 1750 грн./т, но сейчас сметные цены других торгов начинаются от 2 тыс. грн/т.

Битумную дорожную эмульсию заказали по 8 125-8 333 грн./т. Столько же она стоила в марте на тендере Закарпатской САД по трассе М-06 Киев — Чоп.

Нынешний победитель принес договоры об услугах строительной техники и грузовых перевозок с ООО «Белогви», о поставках битумной эмульсии с ООО «Паркинг +» и асфальтобетона с ООО «Харкивспецпостач».

Гарантийный срок составляет десять лет. Во всех случаях на заработную плату и прибыль пойдет меньше, чем по проценту. Сумма сделок на полтора процента ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 215 240 000 грн.

За наибольший подряд с победителем соревновались ГП «Сумской облавтодор» и ООО «Автомагистраль-Юг», за средний — последняя фирма и ООО «Промэнергострой Украины», которое было единственным конкурентом на торгах по наименьшему лотом. При этом его личные соперники не снижали цены в ходе аукционов.

Напомним, полиция подозревала чиновников Сумской САД и «Харкивспецбудмеханизация-7» в присвоении бюджетных средств на ремонте и содержании дороги Сумы — Полтава. В августе во время обыска филиала «Ахтырский райавтодор» ГП «Сумской облавтодор» в рамках дела изъяли в частности накладные на приобретение ООО «Строительная компания «Дорлидер» материала для изготовления асфальтобетона и предметы, похожие на гранату, пистолет и ракетницу. Все это недавно арестовал суд.