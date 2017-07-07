Этот год украинцы запомнят надолго, ведь что ни день, то массовые отравления. Лишь за последние полгода случаи были зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской областях, — сообщает РИА новости Украина.
В Запорожской области в Бердянске 261 ребенок отравился гречневой кашей. Около 200 школьников киевского лицея отравились рыбными котлетами. Во Львове 56 человек, из них — 7 детей, отравились копченой рыбой.
Громкие массовые отравления в Украине (инфографика)
Этот год украинцы запомнят надолго, ведь что ни день, то массовые отравления. Лишь за последние полгода случаи были зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской областях, — сообщает РИА новости Украина.
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