Громкие массовые отравления в Украине (инфографика)

Этот год украинцы запомнят надолго, ведь что ни день, то массовые отравления. Лишь за последние полгода случаи были зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской областях, — сообщает РИА новости Украина.

В Запорожской области в Бердянске 261 ребенок отравился гречневой кашей. Около 200 школьников киевского лицея отравились рыбными котлетами. Во Львове 56 человек, из них — 7 детей, отравились копченой рыбой.