Грігол Катамадзе: «Неможливо вимагати від платників податків дотримуватись закону, якщо законодавець сам його порушує»

До Сум 9 лютого завітав Грігол КАТАМАДЗЕ, президент ВГО «Асоціація платників податків України», колишній посол Грузії в Україні (2000-2007, 2009-2013 рр.). Катамадзе презентував проект нового «Ліберального податкового кодексу» сумським власникам бізнесу та підприємцям. Детальніше про нововведення, які пропонуються українцям, він розповів для «r».

R: Пане Гріголе, як Ви оцінюєте податкову систему України?

Грігол Катамадзе: Моя оцінка абсолютно не цікава нікому. Насправді важливим є те, як її оцінюють самі українці. За останніх півтора року я часто відвідую різні куточки України. До речі, свій перший візит я почав в якості президента Асоціації платників податків, і через місяць після обраннС я відвідав Східну Україну. А вже 7 липня 2015 р. ми проводили конференцію в Сєвєродонецьку, де відновили нашу Луганську обласну організацію, яка до конфлікту налічувала більше 1200 членів. А головою цієї обласної територіальної організації вибрали відомого на той час волонтера Сергія ШАХОВА, який на сьогоднішній день є народним депутатом України. Тоді я бачив людину, яка вийшла на трибуну в Сєвєродонецьку з двома документами. Я дуже добре запам’ятав цей момент, саме він став для мене поштовхом на те, що я зараз роблю. «Ви знаєте, — піднімає він один невеликий документ, — що це – Конституція України. Тут прописані мої права та обов’язки». Потім Шахов піднімаєте такий великий «талмуд» зі словами: «Це – Податковий кодекс. Я — людина, яка має дві вищі освіти, більше 20 років у перебуває у середовищі бізнесу, і я не можу розібратися у чинному Податковому кодексі»

Коли розпочиналась розробка проекту, я розумів, що існуюча податкова система абсолютно не відповідає сучасним викликам і вимогам не лише в Україні. Якщо ми говоримо, як змінюється світ, в тому числі навколо України, то податкова система України не дає можливості конкурувати українським виробникам, не дає можливості розвиватися бізнесу. Тому було прийнято рішення у потребі нових кроків у вигляді ліберальних правил гри, аби надати можливість для розвитку малого і середнього бізнесу. Ми бачимо, що великий бізнес, ті ж самі олігархи, мають змогу вирішувати власні проблеми. А що робити малому і середньому бізнесу? У них немає такого впливу. Тому наша організація вирішила допомогти платникам податків у цьому: розробили проект, який і презентували на І Міжнародному економічно-податковому бізнес-форумі «Україна Level-Up», який відбувся 23 листопада 2016 р. у Києві. До речі, на цей форум я запросив студентів 5 курсу Університету державної фіскальної служби України, тому що через рік вони підуть працювати у фіскальну службу України. Вони повинні чути, що думає бізнес з приводу податкової системи, з приводу роботи вищевывідбувавсяназваної служби. Після цього організація вирішила, що будемо відвідувати обласні центри України з даним проектом: грудень, частково січень, лютий і березень. Десь з початку квітня ми будемо мати абсолютно новий Ліберальний податковий кодекс, який кардинально відрізнятиметься від того, який ми підготували у листопаді. Я переконаний, що Україна справді буде розвиватися, підніматися, тут є всі можливості для цього. Обговорення у Сумах серед бізнесменів та підприємців ще раз мене переконало, що ми на правильному шляху: ми дискутували, сумчани висловлювали свої пропозиції і критику. Проекту не бачили ще ні виконавча влада, ні законодавча, бо ми хочемо, аби наші пропозиції відрізнялись від тих, які були до нас. До нас цей процес відбувався таким чином: в кабінетах спеціалісти та фахівці напрацьовували зміни, які потім виносили до зали Верховної Ради, їх приймали і фактично нав’язували людям. І бізнес, і підприємці були змушені підлаштовуватись під нововведення, не будучи готовими до цього. За останні три роки ці зміни вносяться наприкінці грудня кожного року, практично за 3-4 дні до завершення поточного року. Це, по-перше, порушення Законів «Про податковий кодекс», «Про державний бюджет», які говорять дуже чітко, що неможливо змінювати Податковий кодекс за 6 місяців до початку нового фіскального року. Але останні три роки відбувається дане порушення. Як можливо вимагати від населення, від платників податків дотримуватись закону, якщо законодавець сам його порушує? Тому ми готуємо проект, який буде поширюватись на широке коло бізнесу, суспільства і після цього надавати його законодавцям на розгляд. Дуже сподіваюсь, що дане рішення буде прийняте як закон. Ми звертаємось до всіх: ми не наполягаємо на тому, що ми – головні у цьому питанні, ми лише розпочали процес. Ми звернулись практично до усіх українських громадських організацій з проханням розглянути проект і внести свої побажання та пропозиції. Я переконаний в тому, що, коли Верховна Рада прийме «Ліберальний податковий кодекс» і піде назустріч власним громадянам, будуть згадувати не Катамадзе, не Асоціацію платників податків, не інші організації, але будуть згадувати історичну місію і будуть аплодувати законодавцям, які це зроблять. Якщо ні – я дуже не хотів би приїхати через рік в Суми з обговоренням тієї ж ситуації, в якій ми знаходимось зараз. Я дуже не хотів би, аби ми говорили про зміни кожного рокп і це закінчувалось безрезультатно для українського народу. Бізнес знаходиться «в тіні», тому що немає зрозумілих і чітких правил гри.

- Що конкретно ви пропонуєте змінити?

Г.К.: Ми пропонуємо декілька ключових речей: об’єднати два податки – податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок в один.

Після прийняття нового Ліберального податкового кодексу, який вступить в дію з січня 2018 р., оголосити мораторій на зміни на три роки Податкового кодексу, щоб не було «шарпанини», аби бізнес і суспільство підготувались і зрозуміли, які ж правила будуть. Ми не пропонуємо знищити спрощену систему, ми говоримо про зміну спрощеної системи, адже вона неефективна і не дає можливості розвиватися. Наша пропозиція – особливі умови податкування для мікробізнесу (бізнес, який буде мати обсяг обороту на рік – млн грн.) і малого бізнесу (до 5 млн грн.). Для них будуть упроваджені такі відсотки, які, на наше глибоке переконання, дадуть можливість для розвитку широкого колу малого і середнього бізнесу. Через три роки ми будемо мати ВВП більше 55%, якщо наразі маємо 10-15%. Більше 55% малого і середнього бізнесу «вийдуть із тіні».

- Ваші пропозиції торкаються декларування громадян?

Г.К.: Так. Плануємо впровадити нульове декларування, яке являє собою декларування громадян України рухомого (нерухомого) майна без сплати податку і без юридичних або адміністративних переслідувань. Наразі ми чуємо, що на руках у населення перебувають кошти у розмірі від 60 до 100 млрд доларів. Упровадження проекту дасть можливість вивести ці кошти із тіні у банківський сектор. У банків з’явиться ресурс, в тому числі це отримання кредитів для мікробізнесу, для малого бізнесу та підприємців, що дасть можливість розвиватися. Це комплексна підготовка, а 2017 р. – це «подушка» економічної безпеки, віддати у руки власників всі підприємства державної власності. Держава сьогодні є дуже поганим володарем, яка не може керувати своїми підприємствами. Це ненормально, коли реалізація є збитковою для бюджету, а для багатьох керівників цих державних підприємств є прибутковою.

r: В чому виражається ліберальність нового Податкового кодексу?

Г.К.: Ліберальність виражається зниженням кількості податків, податкових ставок. Треба змінювати систему контролю, а саме розмежувати існуючу фіскальну службу на сервісну службу, яка допомагатиме бізнесу і на службу фінансових розслідувань.

r: Хто буде замість податкових міліціонерів?

Г.К.: Закон про ліквідацію податкової міліції уже є, але нема нового закону про фінансову службу. Такі речі неприпустимі. Наша позиція – на конкурсній основі обрання нових представників фіскальної служби фінансових розслідувань. Це буде аналітична служба, яка займатиметься вивченням фінансових ризиків для бізнесу. Пропонуємо заміну 22 тис. — штату на 6 тис працівників-аналітиків. Зниження кількості в декілька разів дасть можливість збільшення заробітної плати у 3,5 разів.

r: Чого очікувати підприємцям, власникам бізнесу, пересічним українцям? Чи збільшиться податкова ставка?

Г.К.: Говорити про її збільшення – це абсолютний нонсенс. Коли в Грузії декілька років тому зменшили податки, в Конституції вказали, що збільшення податкової ставки можливе лише через референдум. Яка людина піде на референдум і проголосує за збільшення податків? Я не пропоную Україні зараз це робити, але збільшувати податкову ставку українцям недоцільно. Зараз потрібно йти тим шляхом, яким прийшли до успіху більшість європейських країн.

r: Які революційні нововведення пропонуєте для українців?

Г.К.: Якщо говорити з точки зору успішних країн – нічого революційного немає. А якщо говорити з точки зору українців – це революційні зміни: об’єднання двох податків, про поетапне зменшення, про мікробізнес. Це і припинення щорічного підйому акцизу на алкогольні та тютюнові вироби. При збільшенні акцизів помітно, що надходження до бюджету відсутнє.

r: Які об’єктивні причини можуть сповільнити втілення даного проекту?

Г.К.: Об’єктивних причин ми не бачимо. Є суб’єктивні причини – це конкуренція. У багатьох виникає невдоволення, чому саме Асоціація платників податків підготувала даний проект. Наголошую: головна не Асоціація — головне те, що, поки українці не будуть жити за європейським рівнем, говорити хто є головним – неправильно. Головним є те, аби ми домоглися того, щоб українці достойно жили у власній країні, не були змушені виїздити на заробітки за кордон, а мали можливості у власному домі вести бізнес, заробляти кошти, сплачувати податки і гідно конкурувати із іншими.

r: Чи означає те, що після впровадження Ліберального податкового кодексу підприємці вийдуть з тіні і чесно сплачуватимуть податки?

Г.К.: Я переконаний, що більше 50% вийдуть з тіні. Ми будемо мати збільшення надходження в бюджет. Говорити про те, що суспільство не готове до сплати податків, – це просто ображати суспільство. Я багато спілкуюсь із власниками бізнесу. Бізнес говорить те, що відчуває, а говорять вони про готовність сплати податків, але на рівних умовах.

r: Як впровадження проекту вплине на аграріїв?

Г.К.: По цьому напрямку скажу дуже коротко, адже я не можу бути спеціалістом по всіх напрямках. В аграрному секторі повинні бути гідні умови для розвитку: і для великих підприємств, і для фермерських і особистих селянських господарств.

r: Яким буде податкове навантаження для українців?

Г.К.: Я думаю, що в середньому ми вийдемо через три роки на 10%. І це насправді невелике навантаження.

r: Ваше ставлення до підвищення мінімальної зарплатні?

Г.К.: Це важливий і добрий намір, але коли приймають рішення про підвищення мінімальної плати і більше ні про що – це не дасть того результату, про який думали. Це мені нагадує про рішення 2016 р. у грудні зменшити майже вдвічі навантаження фонду оплати праці. Автори цього проекту були переконані, що зарплати після цього не будуть видаватись у конвертах. Але, на жаль, це не дало очікуваних результатів.

r: Чи є посильним сьогоднішнє податкове навантаження на українців?

Г.К.: Моя відповідь – категорично ні. Абсолютний нонсенс, коли навантаження на фонд оплати праці було 65-68%. 40% — теж велике навантаження. Тому вважаю, що тільки лібералізація допоможе вийти із цієї складної ситуації.

r: Ваші прогнози для України на 2017 р.

Г.К.: Коли Київ горів, я казав що 2014-й – важкий, 2015-й – важкий, але легший, ніж попередній, 2016-й буде переломним — і не тільки українські фахівці, але й міжнародні, говорили про те, що весною 2016 р. дійшли до дна. Але пішов невеликий прогрес, зліт української економіки. Вважаю, що 2017 р. буде своєрідним плацдармом, платформою для великого українського росту економіки, бо для цього є всі можливості.

Наталія Самолюк, «Панорама» №9