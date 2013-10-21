Головы больные и здоровые

Техас Порожняк Не Гонит / Порошенко И Раки / Исход Реформаторов / Куда Идем Мы С Пятачком…

Наверное, лучшей характеристикой победы Трампа на президентских выборах в США может являться фраза знаменитого американского баскетбольного тренера Грэга Поповича: «Уму непостижимо, как такой человек мог стать президентом?!» Сейчас много прогнозов, что будет делать Трамп дальше, а чего он не будет делать. Потому как его предвыборная риторика – это сплошные противоречия, и теперь нужно уповать лишь на то, что сила сдерживаний и противовесов в Республиканской партии и Сенате как-то причешет и приведет в порядок все, что будущий глава государства наобещал. «После 9/11 (теракт в Нью-Йорке) в США наступил 11/9 (день победы Трампа)», — еще одна популярная злая шутка на эту тему. Так кто же его выбрал, этого Трампа, если все так плохо и страшно? Его выбрала т.н. «одноэтажная» Америка, люди, которые живут в небольших городках и селах, им глубоко за пятьдесят, и они хотят стабильной и сильной «старой доброй» Америки. По сути, Трампа в США выбрали такие же точно люди по социальным характеристикам, что и определили выход Великобритании из состава Евросоюза. Изоциализм, протекционизм, антиглобализм – далеко не полный перечень «бунта пенсионеров» в двух ведущих капиталистических странах. «Все дело в том, что в США стало слишком мало хороших рабочих мест, — сказал, объездив Америку, один известный экономист. – Доходы среднего класса после 2008 г. неумолимо снижаются, а производства продолжают переезжать в Мексику и Китай». А Трамп обещает создать условия для возвращения заводов на территорию США (поднять пошлину на ввозимую продукцию), выселить 3 млн незаконных мигрантов. Мигранты как виновники всех бед – нечестная, но выгодная и популярная предвыборная риторика. Пожалуй, об этих выборах все. Больше цитировать нет смысла, кроме как сказать, что за последние месяцы в социальных сетях появились сотни украинских «экспертов» по американской политике, которые в итоге своих геополитических местечковых бдений, увидев, как голосует Техас, были шокированы: как же ты мог, Техас, отдать свои голоса Трампу?! Очевидно, эти люди до сих пор представляют себе современный «Дикий Запад» по вестернам, которые они смотрели в детстве: честные ковбои, краснокожие индейцы, Чингачгук Великий Змей. Однако вот уже более чем сто лет политическая реальность Техаса заключается в том, что подавляющее большинство людей там голосуют за Республиканскую партию. «Да, у демократов тоже бывают хорошие идеи, — говорила нам мэр одного техасского городка на приеме в честь нашей небольшой журналистской делегации. – Последний раз такое случалось, кажется, лет двадцать назад!» Собственно, в этой фразе – практически весь Техас.

Чего же ждать от Трампа Украине? Да кто его, этого Трампа, знает.

Тут не знаешь, чего ждать от украинского президента и иже с ним. Довелось недавно заслушать речь Порошенко о Е-декларациях. В целом, надо признать, что Петр Алексеевич – хороший актер, но тут его политико-классовая сущность разрывалась буквально на мелкие куски. Грозный внешний вид, едкие упреки, неприкрытые угрозы тем, кто посмел задекларировать огромные суммы наличности, но если закрыть глаза, то такое впечатление, что слышишь Жванецкого вперемежку с Карцевым, такие забавные интонации проскакивают. Словом, походило это на знаменитый в свое время юмористический монолог о раках: «Сегодня были по пять, а вчера — по три…»

Тем временем последние известные иностранцы-реформаторы, которые прибыли в нашу страну в 2014 г., на этой неделе подали в отставку: Саакашвили, Деканоидзе… Кому они нужны с их опытом и желанием менять страну? Таким образом, можна суммировать, что этот период «реформ» завершился. Завершился печально и практически безрезультатно. Сотня погибших на Майдане и около пятнадцати тысяч во время военных действий – разве это повод для того, чтобы менять свою жирную жизнь и перестать обворовывать государство? Украина – в тупике. Это нужно признать. Прогнав воров и убийц, народ стал жертвой просто воров. Возможно, это можно назвать прогрессом. Однако, посмотрев правде в глаза, нужно говорить о другом – страна погрязла в безнравственности и криминале. Причем воровство процветает не только сверху донизу, но и снизу доверху — такова печальная реальность. Увольнение Деканоидзе проходит на фоне горячих споров о неправильности назначения заместителем министра 24-летней девушки по фамилии Деева. Вообще, конечно, удивительно: людей так взволновала эта миловидная особа на посту замминистра, но никого не волнует, например, Насиров на должности главного фискала страны. Или Пышный с фальшивым дипломом о втором (профильном) высшем образовании на посту главы «Ощадбанка».

В ридном сити тоже не скучно. Возглавляемый генеральным директором рабочий люд Сумского машиностроительного завода выдвинулся к областной администрации, дабы выразить свой протест зарвавшимся политикам и требовать, чтобы выигранный предприятием тендер на солидную сумму никто не смел трогать. Собственно, ознакомившись с письмом нардепа Олега Медуницы, которое, надо полагать, и вызвало у руководства предприятия такую нервную реакцию, совершенно непонятно, чего хотели добиться организаторы акции. Городские власти даже внеочередную сессию горсовета по этому поводу соорудили! Что, в принципе, абсолютно в духе их популистской политики. Но на что хотелось бы обратить внимание: зарплату на предприятии в начале ноября выдали только за июль, а сотрудники на это никак не реагируют. Никто не выходит на митинги — очевидно, такое положение дел всех устраивает? Тогда пусть сотрудники не ропщут и ходят на митинге за директором по надуманному поводу и сидят и дальше без зарплат. Три месяца задолженности – согласно закону, прокуратура уже должна возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплат. Оно есть? А как дела по 170 млн долларов, вроде бы выведенным в офшоры? Это же театр абсурда какой-то. Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Главное — вовремя исхитриться и переложить все проблемы с больной головы на здоровую. А потом – все на митинг! «Куда идем мы с Пятачком – большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет, о нет, о нет!»