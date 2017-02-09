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05.04 Среда

Газовое ноу-хау в Украине пока отложили

Сегодня, 12:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Газовое ноу-хау в Украине пока отложили

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ. «Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», — сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Рассмотрение соответствующего вопроса вынесено на заседание комиссии, которое состоится 10 апреля, — сообщает Украинская правда
Комиссия обещает доработать свое решение и провести дополнительные консультации с Кабинетом министров относительно увеличения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа.
Также регулятор планирует предоставить населению с наименьшим объемом потребления дополнительный период для адаптации и «перенести введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию».
В НКРЕКП напомнили, что введение абонплаты было сделано с учетом опыта стран ЕС и согласовано с органами исполнительной власти.
Как сообщалось, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и комуслуг утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.
Плату с 1 апреля должны были платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления. Абонплата будет начисляться на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика).
Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями.

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