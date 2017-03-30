Галаев стал зампрокурора области, Ковтун-уже не прокурор Сум

Приказом Генерального прокурора Украины от 13 апреля на должность заместителя прокурора Сумской области назначен старший советник юстиции Рустам Магомед-Шарипович ГАЛАЕВ. До этого он был начальником управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области.

Рустам Галаев родился в 1983 году в г. Сумы, в 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого г . Харьков. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора Шевченковского района г. Киев, где и работал 7 лет. В течение 4 месяцев — прокурор отдела прокуратуры Сумской области, заместитель прокурор Сумского района. Более 7 месяцев занимал должность заместителя прокурора г. Сумы, почти год — прокурора Белопольского района Сумской области.

На должность начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области назначен советник юстиции Александр ГЛЯДЧИШИН.

Начальником первого отдела процессуального руководства по уголовным производствам прокуратуры Сумской области назначен юрист 2 класса Андрей БАЙДАК.

На должность начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Сумской области назначен старший советник юстиции Владимир КОВТУН: с должности руководителя Сумской местной прокуратуры он уволен по собственному желанию.

Исполняющим обязанности руководителя Сумской местной прокуратуры назначен младший советник юстиции Валерий МОГИЛЬНЫЙ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.