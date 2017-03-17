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Финны в Сумах

Сегодня, 14:29 Категория: Новость Рубрики: Мир, Политика Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама

Урок географии для сумских школьников провели финны, рассказывали они и о своей родной стране.
Финские школьники считаются самыми начитанными, самыми умными, но в то же время меньше всех проводят времени за уроками. Две кардинально разные по подходам к образованию страны наладили сотрудничество в плане обмена опытом. Украинские и финские учителя ездят друг к другу в гости и рассказывают об особенностях, плюсах и минусах работы в этой профессии в двух разных реалиях.
Разница взглядов
Еще в декабре сумские учителя частной гимназии «Просперитас»: географии — Наталия СОШКА, химии — Татьяна СУББОТИНА и начальных классов — Татьяна СЕМА — отправились в город Ювяскюля (Финляндия). Уже в феврале к нам с ответным визитом приехали учитель географии и биологии, известный орнитолог Илка ВАТТАНЕН и учитель химии и математики Кайсу ПАВООЛА.
В Интернете, в периодических изданиях, в нашем образовании много говорят о феномене финского образования, но зачастую это отдельные факты, вырванные из контекста. «Мы не пытались кого-то догнать или кого-то убедить. Нашим учителям интересно было узнать как же там работает это пресловутое финское образование. Мы прошли все этапы — от самых маленьких до старшеклассников, и задача у нас была не сравнивать, что у них лучше, что у нас хуже. У них что-то по-другому, у нас что-то по-другому. Но как же это соединить, чтобы сделать лучше образование в нашей школе, — рассказывает сумской географ Наталья Сошка. – Очень порадовало то, что не так уже и много нам следовало бы перенять у наших финских коллег. Мы во многом схожи, но это скорее благодаря некой закрытости нашей школы и в то же время ее открытости, когда приветствуются нововведения, где есть возможность внедрять учителям что-то свое, новое, прогрессивное».
Первое, что в Финляндии разительно отличается от украинского образования, — то, что финских детей учат жизни, наших же в основном заваливают теорией. В Финляндии говорят: «Либо мы готовим к жизни, либо – к экзаменам. Мы выбираем первое».
Очень многие предметы интегрированы друг с другом, на изучение одной темы, которая в нашем образовании ограничена одним учебным годом, выделяют целых три. Финские дети понимают, как правильно применять свои знания, совмещать их с некоторыми предметами, которые на первый взгляд не очень-то и совместимы. «Посмотрев, как преподают в Финляндии, мы пришли к выводу: мы хотим научить детей применять свои знания в жизни, в практике, а не только в теории. Разница в наших программах очень большая. Если говорить о географии, финские школьники со всеми материками знакомятся ровно три года. А мы — за один, а заодно и с океанами. Как правильно? Я считаю, что финны сделали правильный выбор. Дети понимают предмет и обладают глубокими знаниями в одной конкретной теме, что не менее важно», — объясняет Наталия Сошко.
Но что же делать, ведь предметов очень много, и, если растянуть каждый их них на несколько лет, нашим детям и жизни не хватит, чтобы все основательно и глубоко изучить. А давайте переосмыслим наши перегруженные программы, переосмыслим наши загруженные теорией учебники, а главное — дадим возможность нашим детям наслаждаться учебой. Как их финские товарищи. До девятого класса финны учатся играючи.
«Казалось бы, насколько другой может быть в химии? И у нас, и у них этот предмет начинают изучать в седьмом классе. Но если посмотреть на их учебник, он яркий, красочный и в нем всего пара формул. В сравнении с нашим — это, конечно, небо и земля. Наши обновленные учебники опять же еще больше напичканы теорией. И учить по ним детей в первый год изучения предмета очень тяжело», — считает Татьяна Субботина.
Ведь если подумать, это детям просто не свойственно понять. Многие вещи предполагают чисто механическое запоминание. А это провидит к тому, что на каком-то этапе дети устают, перестают понимать и отключаются, просто зубрят. Погружение в чисто теоретический материал в силу возраста сложно осмыслить. Получается, что ответственные дети зазубривают, а безответственные — теряют интерес к школе. Финское образование это понимает. Но смогут ли украинские реформаторы образования когда-нибудь понять это?
Уважение к профессии
Важно, что сама профессия не только востребована в Финляндии, но и считается престижной, уважаемой в обществе. К примеру, конкурс в педагогический вуз в этой стране не меньше 20 человек на место. Абитуриенты проходят несколько этапов тестирования, в том числе психологического, и только после успешной сдачи экзамена по родному языку они получают возможность стать учителем. Представитель этой профессии не может быть безграмотным. Причем стать воспитателем в садике или учителем в младшей школе очень и очень сложно. Легче учителям-предметникам в средней и старшей школе. В Сумы приехали два очень разных педагога. Прекрасная Кайса Павоола преподает географию, математику и физику. Для наших гимназистов она провела урок. Что ее удивило – это очень маленькие классы (мы говорим о частной гимназии – ред.), в то время как на своих уроках они привыкли видеть больше 30 учеников. Что же значит быть финским учителем самой успешной системы образования в мире?
«Изначально я не планировала становиться учителем, я хотела быть химиком. И я была уверена, что преподавание точно не мое. У меня есть степень магистра по химии, есть опыт работы в химической промышленности. Но когда я заканчивала учебу в университете, то хотела получить больше возможностей на рынке труда после выпуска. Поэтому я также выбрала курс педагогики в университете. И во время этой учебы я поняла ,насколько мне нравится эта социальная работа, связанная с людьми. И после выпуска я очень легко смогла найти работу учителем. И я уверена, что это очень хорошая работа, поскольку каждый день ты работаешь с людьми, и мне особенно приятно работать с молодежью. Я чувствую, что я делаю очень важную работу, поскольку работаю с детьми. И мне нравится, когда я делаю это хорошо. Каждый день учителя — это постоянная работа. Очень часто все выходные приходится проводить за работой. И это не проверка тетрадей, а подготовка новых интересных заданий, интегрированных с другими предметами», — делится финский географ.
Ее коллега Илка Ваттанен согласен с тем, что в финском обществе профессия учителя — одна из уважаемых и хорошо оплачиваемых: «Я не готов сказать, что мы получаем очень много денег, но у нас есть очень большое уважение, которое чувствуется и которое очень важно. Наше профессия престижная, востребованная, и это то, чем я люблю заниматься. Мне нравится общение с детьми, им нравится общение со мной, я надеюсь. — Очень много разговоров идет о том, чтобы стереть грани между предметами. Сегодня это сложно сделать ввиду того, что наши школьники в старших классах сами делают выбор, что они хотят изучать. Можно на уроке объединить физику, математику и географию, но будет сложно собрать детей, которые одновременно изучают эти предметы».
Сегодня в финском образовании грядут реформы. Оказывается, финны не стоят на месте, даже если это место первое. В ближайшее время финские школы будут модернизироваться, а предметы — компьютеризироваться. Гаджеты на уроках в Финляндии и так использовались довольно, но теперь это будет набирать еще больших темпов в масштабах целой страны.

Справка:
Финская школа
Среднее общеобразовательное обязательное обучение в Финляндии включает школу двух ступеней:
- нижняя (alakoulu), с 1 по 6 класс;
- верхняя (yl?koulu), с 7 по 9 класс.
В дополнительном 10 классе учащиеся могут улучшить свои оценки. Затем дети отправляются в профессиональный колледж либо продолжают учебу в лицее (lukio), 11–12 классы в нашем привычном понимании.
Екатерина Евдокимова, «Панорама» №13

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