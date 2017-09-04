23 октября около 15 часов на улице Горького в Сумах неподалеку «Феерия» столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и ГАЗель. Машины получили механические повреждения, водители не пострадали. На улице в пробке стояли троллейбусы, движение автомобилей регулировали полицейские. На месте работали патрульные, причины и обстоятельства ДТП выясняются. Подробности в сюжете СТС.
«Феерическая» авария в Сумах (фото, видео)
23 октября около 15 часов на улице Горького в Сумах неподалеку «Феерия» столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и ГАЗель. Машины получили механические повреждения, водители не пострадали. На улице в пробке стояли троллейбусы, движение автомобилей регулировали полицейские. На месте работали патрульные, причины и обстоятельства ДТП выясняются. Подробности в сюжете СТС.
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