Евгений Комаровский о лечении и лекарствах

В эксклюзивном интервью газете «r» педиатр, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей, доктор Евгений Комаровский рассказывает о том, как повысить устойчивость организма к вирусам, как правильно лечить ОРВИ и грипп, помогают ли народные методы при вирусных инфекциях, могут ли за государственные деньги закупаться неэффективные препараты и что государство делает для того, чтоб этого не допустить.

r: Медики говорят о том, что все еще продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Как же защитить себя от болезни? Как повысить устойчивость организма к вирусам?

Евгений Комаровский: Первый и самый эффективный способ защитить себя или своего ребенка от вируса гриппа – привиться. Имеющиеся вакцины защищают от всех вариантов вируса гриппа, актуальных именно в этом году. Поскольку источником вируса является только человек, соответственно, чем меньше людей в закрытом пространстве окружают вас, тем меньше шансов заболеть. Очень важно постоянно мыть руки, протирать дезинфицирующими салфетками, ни в коем случае не трогать свое лицо грязными руками. Медицинская маска вирус не задерживает, соответственно, здоровому человеку она не нужна.

r: Можно ли подцепить вирус во время прогулок на улице?

Е.К.: Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально. Помещение, в котором находитесь вы или ваши дети, должно обязательно постоянно проветриваться, воздух необходимо увлажнять. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Помните, что вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, возможность выспаться, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.

r: Помогут ли народные средства и иммуностимулирующие препараты устоять перед вирусом?

Е.К.: Никаких лекарств и «народных средств» с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть лук, чеснок и глотаемые человеком таблетки не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности. Все, что так яро продвигается, все эти противовирусные средства, препараты интерферона, стимуляторы иммунитета и очень полезные витамины, – все это лекарства с недоказанной эффективностью, лекарства, которые против вирусов не помогают. Антитела к вирусу гриппа могут появиться только в двух случаях: если вы уже переболели или вы вакцинировались. При этом вакцина защищает только от вируса гриппа и не распространяется на другие вирусы.

r: Если ребенок или взрослый все-таки заболевает. Какие методы лечения подсказывает мировая практика медицины?

Е.К.: Главное, что должны знать абсолютно все, – лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности – это не глотание таблеток! Это создание таких условий, в которых организм сам легко справится с вирусом. При этом тактика действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Первое – здоровый микроклимат. В помещении должно быть прохладно и влажно – температура воздуха 18-20 °С, влажность 50-70%. Необходимо мыть пол, проветривать, включать увлажнители и мойки воздуха. Принципиально важно много и постоянно пить – компоты, морсы, в чай мелко порезать яблочко, отвары. Температура жидкости должна быть равна температуре тела. В нос необходимо часто капать или пшикать солевые растворы. Ни в коем случае не кушать через силу. Для борьбы с высокой температурой оптимально использовать парацетамол или ибупрофен. Детям категорически нельзя давать аспирин. Запомните: ребенок+вирус+аспирин – риск смертельно опасного осложнения со стороны печени.

r: Вы практически не упомянули лекарств. В то же время врачи, которые лечат нас и наших детей, как правило, выписывают около 5-7 лекарственных препаратов при ОРВИ. Как быть с этим списком?

Е.К.: В сезоне 2016-2017 гг. только два препарата одобрены для лечения гриппа у детей и взрослых: осельтамивир («Тамифлю») и занамивир («Реленца»). Еще один препарат рекомендован только для взрослых – перамивир («Рапиваб»). Все остальное не работает и не должно применяться. Не стоит, наслушавшись рекламы и шарлатанов от медицины, «убивать вирусы» какими-либо препаратами в порядке самолечения. Все это лекарства с недоказанной эффективностью или «лекарства» с доказанной неэффективностью.

r: А какие заблуждения относительно лечения гриппа и ОРВИ являются стандартами поведения в украинских семьях?

Е.К.: Все «отвлекающие процедуры»: банки, горчичники, размазывание по телу жира несчастных животных, также привычки парить детям ноги, делать паровые ингаляции над чайником или кастрюлькой, растирать детей спиртосодержащими жидкостями – это все родительский бандитизм. При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны – они только усилят кашель. Поражение нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) требуют лечения исключительно по заключению врача. Лекарства, угнетающие кашель, нельзя принимать категорически. Все «сиропчики от кашля» детям до 2 лет противопоказаны, до 6 лет не рекомендуются, после 6 лет не нужны, поскольку их эффективность в сравнении с обильным питьем не доказана. Также момент, который некоторые забывают, – вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.

r: Вы говорите о том, что врачи выписывают неэффективные лекарства, так называемые «фуфломицины». Как же на государственном уровне регламентируется закупка препаратов для больных? Могут ли за государственные деньги закупаться неэффективные препараты и в больницы?

Е.К.: Государственные закупки проводятся по Национальному перечню основных лекарственных средств, который длительное время действительно включал абсолютно все средства, зарегистрированные в Украине без разбору. Но уже в ближайшие месяцы Министерство здравоохранения планирует утвердить список жизненно важных лекарств, который будет соответствовать стандартам ВООЗ, и государственное финансирование сможет распространяться только на список этих лекарств.

r: А в чем преимущества этого нового документа?

Е.К.: МОЗ наконец составляет список препаратов, эффективность которых доказана медицинской наукой во всем мире. Все, что не прошло базу доказательной медицины, осталось за пределами этого списка. То есть теперь ни один «фуфломицин» не сможет закупаться за государственные деньги. Люди могут их покупать, врачи могут назначать, но они не могут оплачиваться государством для реального лечения. С моей точки зрения, это очень важно и нужно. Государство не может позволить себе финансировать или закупать лекарства, эффективность которых не доказана. Это один из методов, как уберечь людей от докторского шарлатанства.

r: Можно ли сказать, что мы делаем шаг к возвращению доверия к отечественной медицине?

Е.К.: Безусловно, это хороший знак. МОЗ пытается отделить цивилизованные лекарства от нецивилизованных. И это очень просто на самом деле. Цивилизованная медицина – всегда научная. В современной системе здравоохранения нет такого аргумента: «Мне кажется, что это помогает». Существуют специальные протоколы исследований, которые являются методическим доказательством того, что определенный способ лечения или какие-то отдельные лекарства эффективны. Более того, огромным преимуществом является то, что в вопросах лечения серьезных заболеваний, в вопросах медикаментов, которые стоят тысячи гривен и тысячи долларов, государство будет эффективно тратить денежные средства, и процесс лечения будет показывать максимальные результаты.

r: То есть теперь в стационарах государственных больниц будут даваться лекарства только из этого списка?

Е.К.: Да, в стационарах должны будут использоваться только препараты из этого списка лекарств с доказанной эффективностью. И со вступлением в силу этого списка вы сможете ставить под большое сомнение все те дополнительные лекарства, которые вам будет выписывать врач. Этот список с международными непатентованными названиями (МНН) лекарств будет размещен в открытом доступе, так же, как и инструкции ко всем хитро названным лекарствам, в которых можно найти их МНН и проверить, действительно ли эффективность этого лекарства имеет под собой доказательную базу.

r: Как быть в случае домашнего лечения? Почему 6 из 7 прописанных врачом или привычных для лечения препаратов не войдут в этот перечень?

Е.К.: Это уже ментальность. Мы абсолютно верим в таблетки, люди хотят от врача таблетки, а у врача нет готовности сопротивляться. В итоге люди вместо того чтобы лечиться эффективными лекарствами, не лечатся вообще или лечатся неэффективными препаратами. Кроме того, совершенно необоснованно тратят на это немалые деньги. Шесть из семи препаратов не войдут в этот список, поскольку их эффективность в лечении определенных болезней не была доказана экспериментальным методом. Они, скорее всего, вам не навредят, но и толку от них никакого. На самом деле, если провести полную реформу и запретить докторам выписывать «фуфломицины», то 70% того, что продается в аптеках, окажется никому не нужным. Очень важно, наконец, понять, что медицина бывает или научная, или никакая. Проверяйте информацию и будьте здоровы!