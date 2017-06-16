Экономика одного решения в Сумах

Эквивалент 248 детским площадкам, или 74 спортивным игровым полям, или 70 скверам, или ремонта крыш в 25 детских садах или школах, или 8 троллейбусам, или 3 новым глубоководным скважинам или завершения реконструкции стадиона «Авангард», — таковы убытки громады от одного решения местной власти, по мнению аналитиков «Бюро анализа политики», изложенные в блоге «Бізнес за рахунок громади».