Ехал, объехал или наехал? ДТП на Сумщине

31 октября в 9:09 в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что около 9 утра на перекрестке дорог у с. Голинка ГАЗ 52, под управлением 20-летнего водителя, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗель (школьный автобус), которым управлял 52-летний водитель. Школьный автобус вез 11 детей из с. Новая Гребля. В результате автомобили съехали на обочину. Бензовоз получил механические повреждения, его водитель не пострадал.

Водителя школьного автобуса госпитализировали с переломом двух ребер справа. И хотя большинство детей отделались испугом, у троих медики диагностировали травмы: 5-летняя девочка получила перелом ключицы без смещения, 8-летний мальчик – ушиб уха, 6-летняя девочка – ушиб колена. После оказания медпомощи детей отпустили.

Начато уголовное производство, в рамках которого установят обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.