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Двойной облом в Сумах

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Двойной облом в Сумах

Управление юстиции проиграло второй подряд суд общественным организациям инвалидов

Харьковский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Главного территориального управления юстиции в Сумской области на постановление Сумского окружного административного суда по делу двух организаций инвалидов. Тогда, 7 ноября, сумской суд удовлетворил иск председателей «Спортивного клуба инвалидов «Феникс» и «Народной академии творчества инвалидов» Александра ГРИНКИ и Елены БЕЗКОСТОЙ, признав противоправной бездеятельность управление исполнительной службы.
Напомню, активисты обратились к исполнителям с просьбой передать на нужды инвалидов конфискованные айпады и айфоны. Но чиновники управления юстиции не то что не передали, но даже не ответили на обращение. Тогда общественники обратились в суд и выиграли его. Но руководство юстиции категорически не согласилось с постановлением суда и подало жалобу в харьковский суд. Но и этот суд оно проиграло.
Что касается самих гаджетов, то комиссия по распределению конфиската при исполнительной службе в декабре передала их Главному управлению Нацполиции в Сумской обл. Но при постановке их на учёт оказалось, что 13 телефонов были подменены. Начато уголовное производство по факту кражи в больших размерах.

Григорий Саныч, «Панорама»№7

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