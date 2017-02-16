Двойной облом в Сумах

Управление юстиции проиграло второй подряд суд общественным организациям инвалидов

Харьковский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Главного территориального управления юстиции в Сумской области на постановление Сумского окружного административного суда по делу двух организаций инвалидов. Тогда, 7 ноября, сумской суд удовлетворил иск председателей «Спортивного клуба инвалидов «Феникс» и «Народной академии творчества инвалидов» Александра ГРИНКИ и Елены БЕЗКОСТОЙ, признав противоправной бездеятельность управление исполнительной службы.

Напомню, активисты обратились к исполнителям с просьбой передать на нужды инвалидов конфискованные айпады и айфоны. Но чиновники управления юстиции не то что не передали, но даже не ответили на обращение. Тогда общественники обратились в суд и выиграли его. Но руководство юстиции категорически не согласилось с постановлением суда и подало жалобу в харьковский суд. Но и этот суд оно проиграло.

Что касается самих гаджетов, то комиссия по распределению конфиската при исполнительной службе в декабре передала их Главному управлению Нацполиции в Сумской обл. Но при постановке их на учёт оказалось, что 13 телефонов были подменены. Начато уголовное производство по факту кражи в больших размерах.

Григорий Саныч, «Панорама»№7