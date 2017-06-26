2 августа в 8:15 на ул. Интернационалистов в Сумах 36-летний водитель за рулем автомобил ВАЗ 21214 допустил столкновение с автомобилем SKODA Superb под управлением 69-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. В результате водитель SKODA Superb получил ссадины подбородка и ушиб ребер с двух сторон. Пострадавший госпитализирован в областную больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 2 августа с начала года на территории Сумской области произошло 203 ДТП, в которых 32 человека погибли и 298 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 265 ДТП, в которых 40 человек погибли и 366 пострадали).
ДТП в спальном микрорайоне Сум
2 августа в 8:15 на ул. Интернационалистов в Сумах 36-летний водитель за рулем автомобил ВАЗ 21214 допустил столкновение с автомобилем SKODA Superb под управлением 69-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. В результате водитель SKODA Superb получил ссадины подбородка и ушиб ребер с двух сторон. Пострадавший госпитализирован в областную больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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