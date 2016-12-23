10 февраля около 17:50 в Путивле 55-летний мужчина за рулем ВАЗ2107 не дал преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП пострадала пассажирка. 42-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой в области лба и ушибом голени госпитализирована в нейрохирургию Путивльской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В ДТП на Сумщине пострадала пассажирка
Сегодня, 10:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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