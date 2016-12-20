16 февраля в 7:50 на ул. Харьковской недалеко от остановки общественного транспорта 35-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 21083 совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пыталась перейти дорогу. С ушибами передней брюшной стенки и левой ноги пострадавшая доставлена в хирургическое отдление Сумской областной детской больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По словам пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП на Харьковской в Сумах (фото)
16 февраля в 7:50 на ул. Харьковской недалеко от остановки общественного транспорта 35-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 21083 совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пыталась перейти дорогу. С ушибами передней брюшной стенки и левой ноги пострадавшая доставлена в хирургическое отдление Сумской областной детской больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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