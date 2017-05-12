Друзья для сирот в Сумах

Украинским сиротам по всей стране ищут друзей-наставников, которые будут помогать им адаптироваться к обществу, общаясь с ними, проведывая в интернатах, путешествуя вместе или же отмечая совместные праздники

Новая форма общения с детьми-сиротами появилась не так давно, хотя столичные волонтеры продвигали идею наставничества порядка семи лет. Сегодня уже существует закон, который делает эту форму, так сказать, легальной, узаконенной. Хотя и раньше визиты волонтеров в детские дома не были новинкой. Скажем, сумские автомобилисты ежегодно посещают интернаты и проводят время с детьми, устраивая товарищеские матчи и гонки на спортивных автомобилях.

В Украине функционирует почти 770 учреждений интернатного типа, в которых находится более 100 000 детей. Из них 7000 детей проживают в интернатах. Большинство из них по разным причинам практически не имеют шансов быть усыновленными. Только в сумской области больше 2 тыс. детей не могут быть усыновлены, попасть в приемные семьи или детские дома семейного типа. Именно для них и нужна такая новая форма.

Еще в прошлом году 5 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении наставничества. Отныне украинцы смогут на государственном уровне помогать воспитанникам интернатов адаптироваться к самостоятельной жизни, не оформляя опекунства и не заключая других правовых отношений. Согласно закону, наставник заключает соглашение с интернатами, а мониторит процесс соблюдения прав и свобод ребенка служба по делам детей.

Наставничество — это добровольная бесплатная деятельность. Каждый, кто хочет и имеет возможность, может стать другом ребенку, лишённому родительской опеки: посещать его, проводить с ним досуг, помогать с обучением и тому подобное.

Гражданин, который хочет быть наставником, должен достичь совершеннолетия, пройти медосмотр, предоставить социальном учреждении справку о несудимости, справку о том, что он не состоит на учете в наркологическом диспансере, и пройти специальный курс по подготовке. Эти тренинги на старте будут проводиться бесплатно, для этого необходимо лишь подать заявку в службу по делам детей. Сегодня идет презентация этой новой возможности опеки над детьми-сиротами. Сумская область стала первой, кто подписал меморандум и активно внедряет ее в жизнь.

Наталия Гончарук, «Панорама» №19

Особенность этой формы опеки над сиротами в том, что в этом случае выбирают конкретному ребенку подходящего наставника, а не наоборот. С ребенком знакомятся, объясняют, кто такой наставник, ребенок даже заполняет анкету «да, я хочу наставника». Это считается своеобразным согласием. И дальше специалист изучает, что ребенку нужно, составляет такую оценку потребностей ребенка. Например, это 12-тилетний мальчик — он веселый, он живой, интересующийся футболом. Под него никогда не будет подобран флегматичный наставник, который не интересуется футболом, который любит рисовать. От наставника нужно время и готовность погрузиться в проблемы и потребности «сложных» детей. Ведь не просто так эти малыши попадают в интернаты.

Пилотный проект общественной организации «Одна надежда», который реализовывается с 2009 г., показал, что наставники для сирот – это большая помощь. Основная проблема в том, что только 8% детей в интернатах могут быть усыновлены или попасть в приемные семьи. Остальные практически не имеют шансов найти новую семьи, и им приходиться выживать в интернатовских реалиях, очень отдаленных от реальной жизни. С наставником у сирот появляется пример для наследования, новый друг, верный товарищ, который готов общаться с ним, готов вести его по жизни.

Положительный опыт «Одной надежды» показал, что дети-сироты, у которых есть наставники, намного чаще поступают учиться в вузы, реже подвержены вредным привычкам. Наставники зачастую нужны сиротам-подросткам, которые переживают один из самых тяжелых периодов в жизни.

«Записаться» в наставники можно в Сумском областном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи по адресу ул. Троицкая, 26, конт. Тел. (0542) 25-42-33. Здесь же вы можете пройти обучение, получить консультации, и только здесь вам выдадут документ, подтверждающий вашу готовность стать наставником.

Фото автора: Презентация программы. Сумской областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи рассказывает о возможностях наставничества сумским учителям, родителям и журналистам