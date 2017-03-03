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Доброта на вкус в Сумах

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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Доброта на вкус в Сумах

В Сумах прошёл благотворительный фестиваль уличной еды «Квітень Суми Фест»-3
Какие они, добрые дела?! Можно ли их увидеть, ощутить, потрогать?! Оказывается, их можно… съесть! Благотворительный фестиваль уличной еды «Квітень Суми Фест» — тому лучшее доказательство. В этом году он проходил в третий раз. Собрали чуть больше семи тысяч — если бы не погода, удалось бы заработать больше денег для Сумского областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов. В этом году Центр, как всегда, выполняет массу важных задач. Во-первых, закупается всё необходимое для проведения занятий по методике Монтессори-терапии. Огромный плюс, что армянская диаспора передала накануне десять тыс. грн. для этой цели, за что Центр очень им благодарен. Во-вторых, сейчас для детей оборудуется музыкальный зал, который поможет им развивать свои способности!
В этом году подключилось около 20 участников. Среди них и предприниматели, и студенты, и волонтеры. «Участники фестиваля имели прекрасную возможность совершить кулинарное путешествие из страны в страну! Американская, палестинская, индийская, туркменская, польская, украинская, европейская кухни собрались на небольшом участке в центре детского парка «Сказка». Это был шанс для сумчан психологически ощутить себя вне пределов Сум. Такие фестивали очень нужны для поддержания оптимизма», — уверена практический психолог Марина ПЕТРУСЕНКО.
Дождь обрушился на фестиваль в последние часы проведения. До этого гости праздника общались с животными из контактного зоопарка «Бабусіне подвір’я», плясали под музыку сумских исполнителей, наслаждались украинской аутентикой с фольклорным ансамблем Сальниковых, познакомились с чудесными персонажами мастерской детских праздников Екатерины ТУМАНОВОЙ «Смайлик», увидели настоящие индийские танцы и послушали авторские индийские и узбекские песни от студентов СумГУ. Было весело, и главное, все помнили про цель праздника — помочь детям. Фестивалю быть и в следующем году. «Добро є завжди актуальним. Я дуже радий, що фестиваль набирає обертів. Дякую небайдужим сумчанам», — сказал о. Войтек СТАСЕВИЧ

Юлия Левковская, «Панорама» №18

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