Добиваемся успеха: гороскоп на 28 июля

Cегодня звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Особенно удачным день будет для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки!

Овен

Сегодня звезды советуют не спешить с принятием любых серьезных решений — лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, вы чего-то не предусмотрели, или не владеете всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты.

Телец

Сегодня вы можете испытать сомнения в искренности своих чувств и чувств партнера, и эта ваша неуверенность передастся и ему. Вы оба не готовы прийти к обоюдному согласию, поэтому не следует торопиться с принятием какого- либо решения.

Близнецы

Сегодня вы будете обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая к себе внимание окружающих. Для этого не придется что-то особенное говорить и делать — молчание может оказаться не менее интригующим, чем слова. Используйте это в своих интересах.

Рак

Будет сказываться усталость, накопившаяся за последние дни. Именно поэтому не нужно упускать возможность полноценно отдохнуть, сменить обстановку, возможно — совершить небольшое путешествие. Пополнение запасов энергии теперь задача первостепенной важности. Пока она не будет решена, не рассчитывайте ни на успехи в делах, ни на какие-то значительные перемены в личной жизни.

Лев

Сегодня постарайтесь обходить острые углы, не вступать в споры и шумные разговоры. Не стоит заводить знакомства, вступать в брак. Если вы сегодня с кем-нибудь поссоритесь, то помириться будет очень трудно, и даже невозможно. Не стоит посещать косметолога, покупать одежду и животных.

Дева

Сегодня раскачать вас на любое дело едва ли получится. В принципе, вы даже возражать не станете — просто будете так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах вы тоже не будете излишне расторопны. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Весы

Сегодня звезды предупреждают о том, что от ваших глаз скрыто что-то важное. Возможно, за вашей спиной плетется интрига, а вы об этом пока даже не подозреваете, или кто-то незаметно вставляет вам палки в колеса, вредит карьере, или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации ущерб, звезды советуют держать глаза и уши открытыми для любой информации.

Скорпион

Проведите день без длительных бесед, особенно по мобильному телефону. Вместо того, что говорить полчаса по душам, поговорите десять минут. Врачи говорят, что эта вещь не безопасна. Конечно, это будет не привычно.

Стрелец

Планеты сегодня будут благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния и здоровья, и это нужно использовать. К каждой проблеме, которая возникнет сегодня, вы должны разумно найти конструктивные решения. Ваша планомерная деятельность может привести к небольшим, но очень перспективным изменениям в вашей жизни.

Козерог

Сегодня вам не стоит переутомляться. Постарайтесь не строить на этот день серьезных планов, так как вам будет не хватать энергии, да и самочувствие может ухудшиться. Сейчас вы можете ожидать обострения старых хронических заболеваний.

Водолей

Сегодня звезды подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы — от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, отложите их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным.

Рыбы

Сегодня могут возникать конфликтные ситуации, так как окружающие люди будут взвинчены и раздражительны. Лучше избегать лишнего общения и не вступать в споры. Сегодня как никогда важны самоконтроль и дисциплина, потому что и у вас возможны внезапные вспышки гнева и агрессии. Постарайтесь отказаться от излишней критики.