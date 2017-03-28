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До лидеров Сумщине далеко

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
До лидеров Сумщине далеко

Процесс создания объединенных территориальных общин отслеживает Минрегион. По этому показателю Сумщна – среди середняков.
«Сумская область на 14 месте. Это не предпоследнее место как было год назад, но и к группе лидеров нам еще далеко. Чтобы выйти в группу лидеров, ВСЕМ группам политического влияния в регионе нужно работать как одна мотивированная команда. Не «волынить» реформы. Брать на себя ответственность», — написал на своей странице в фейсбуке директор Сумского филиала Центра развития местного самоуправления программы U-LEAD Александр ХОРУЖЕНКО.

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