До лидеров Сумщине далеко

Процесс создания объединенных территориальных общин отслеживает Минрегион. По этому показателю Сумщна – среди середняков.

«Сумская область на 14 месте. Это не предпоследнее место как было год назад, но и к группе лидеров нам еще далеко. Чтобы выйти в группу лидеров, ВСЕМ группам политического влияния в регионе нужно работать как одна мотивированная команда. Не «волынить» реформы. Брать на себя ответственность», — написал на своей странице в фейсбуке директор Сумского филиала Центра развития местного самоуправления программы U-LEAD Александр ХОРУЖЕНКО.