Дневник обывателя: жаренное солнце небольших городков

Вторник. 25 июля. Сумы. Очень хочется уехать за город. Очень душно и пыльно сегодня в центре, на окраине, в спальных районах, в промышленных… Везде. А вот на речке ну оооочень много людей. Пляжи буквально облеплены отдыхающими. Хорошо тем, чей отпуск пришелся на жару. Собак в городе очень мало. Тяжело им в шубах. А может инцидент на Петропавловской сказался. Среди собак наверное новости быстро разносятся. Машин в городе очень мало. Жара и автомобилистами тяжело переносится. Почти по всей Украине фиксируются рекорды максимальных температур. Сумы пока держатся. Сумская область пока держится. Но уже чувствуется, что до точки кипения осталось всего пару градусов.