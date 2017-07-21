Вторник. 25 июля. Сумы. Очень хочется уехать за город. Очень душно и пыльно сегодня в центре, на окраине, в спальных районах, в промышленных… Везде. А вот на речке ну оооочень много людей. Пляжи буквально облеплены отдыхающими. Хорошо тем, чей отпуск пришелся на жару. Собак в городе очень мало. Тяжело им в шубах. А может инцидент на Петропавловской сказался. Среди собак наверное новости быстро разносятся. Машин в городе очень мало. Жара и автомобилистами тяжело переносится. Почти по всей Украине фиксируются рекорды максимальных температур. Сумы пока держатся. Сумская область пока держится. Но уже чувствуется, что до точки кипения осталось всего пару градусов.
Дневник обывателя: жаренное солнце небольших городков
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