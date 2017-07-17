Дневник обывателя: сумчане за своих горой

Четверг. 27 июля. Сумы. В редакцию пришла женщина с «очень важной проблемой». Взволнованная, расстроенная, в руках сжимала свою сумку. «Наверное, ограбили, дом отобрали», — мелькнуло в голове. «Нужно разобраться! Как же такое может быть!, — решительно начала она. – На «Славянском базаре», на международном песенном конкурсе победил мальчик из Украины! Влад Сытник. Три вечера мы смотрели отборочные туры. Он в них так хорошо выступал. И песню спел победную на украинском языке! Вот какой он патриот!». А проблема оказалась в том, что не увидела эта женщина на следующий день и еще два дня после конкурса ни одного упоминания в новостях по телевизору об этой победе. «Специально новости смотрели, а про нашего победителя не вспомнили. Как же так? Это какая-то провокация? Почему наших патриотов так ущемляют», — объяснила женщина. Все оказалось не так уж и печально. Просто пропустили, не досмотрели в новостях. А про нашего земляка-победителя СМИ добросовестно отчитались.