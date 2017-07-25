Понедельник. 31 июля. Сумы. Сколь радостно собираться на работу под программу, посвященную здоровью среднего украинца! Оказывается, по статистике мрем мы в основном от сердечно-сосудистых. Ну инфаркты там, инсульты. Один знакомый дедушка делал ударение на букву «и». Недавно перестал… Но это касается только мужского контингента, да и то не всего, а только тех которые злоупотребляют. Нельзя, мужики, лето в этом году адское, с резкими перепадами! Не злоупотреблять в данный исторический момент сложно, но теоретически возможно. Например, не принимать алкоголя и отказаться от курения под страхом безвременного финала в самом цвете лет. Но умный доктор советует еще не нервничать — это как?! Мы же пока живы и в здравом уме! Еще услышал совет не злоупотреблять физическими нагрузками, но при этом избегать сидячего образа жизни. С сидячим образом все благополучно — не вписывается он в мой режим. А как избежать нагрузок, если тебя попросили помочь на даче и в ближайший день твои лучшие друзья — мешок-лопата?! Да просители еще благодарить начнут — а это — возврат к началу списка противопоказаний. Словом, образ жизни получается не очень рекомендуемый — отлежался — и снова к проблемам сегодняшнего дня. А они требуют нервного и физического напряжения и кто скажет, с какого момента начинается «пере». Советуют считать пульс, но больше радости считать прожитые дни и благодарить за каждый, сами знаете, кого.
Дневник обывателя: сумчан пугают, а им не страшно!
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