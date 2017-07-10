Дневник обывателя: когда у сумчан и руки на месте, и с фантазией все ок



Четверг. 13 июля. Сумы. Дождь. Но неуверенный. Люди раскрывают зонты, а потом суетливо их схлопывают — вроде бы перестало. Так и все в этой жизни — начинается, развивается и перестает. Последнее — чаще не по заказу, а по капризу судьбы.

Город люблю. Он переполнен контактными скульптурами, изготовленными не по решению «міськради», а по инициативе самих сумчан (см. фото). Встречал абсолютно неповторимые произведения. Даже маленькие дети говорят: «Ой, кто это?! А можно покататься, дядя Леша?». Да я и не против, но разрешения приходилось спрашивать у автора. А он мужик творческий! У него заготовок и идей еще не на одну вечность.

