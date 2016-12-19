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22.12 Четверг

Дмитрий Нагорный возглавит управление имущества облсовета

Сегодня, 12:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Дмитрий Нагорный возглавит управление имущества облсовета

На сессии 22 декабря 40 депутатов проголосовали за назначение Дмитрия Нагорного начальником управления имущества облсовета. Председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ заявил, что «это его ответственность».
Начальником управления имущества областного совета был Николай КОВАЛЕНКО, который написал заявление по собственному желанию.
Дмитрий Нагорный — экс-руководитель ОКАП «Агролес» Дмитрий НАГОРНЫЙ, который с февраля 2016 г. занимает должность замглавы Сумской райгосадминистрации, стал депутатом Сумского областного совета после того как председатель Сумской ОГА Николай КЛОЧКО досрочно сложил свои полномочия.
Чтобы Дмитрий Нагорный стал депутатом от мандата отказались 11 БППшников, включая экс-депутата облсовета и экс-заммэра Сум Николая ТРОФИМЕНКО. Отказался от депутатства и непосредственный начальник Дмитрия Нагорного глава Сумской райгосадминистрации Геннадий ДОРОШЕНКО.

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