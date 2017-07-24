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Для плитки нет препятствий: в Сумах уничтожили баскетбольную площадку (видео)

Сегодня, 10:45 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Мнение, Общество, Экономика Регион: Сумы
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Для плитки нет препятствий: в Сумах уничтожили баскетбольную площадку (видео)

В Сумах по пр. Лушпы 47 пешеходную дорожку из тротуарной плитки проложили через баскетбольную площадку. «Оригинальное решение от Сумского мера Лысенка!» — прокомментировал видео автор публикации сумчанин Игорь Борсук. Это видео только за один набрало больше тысячи просмотр и десятки комментарий в сети.

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