Для плитки нет препятствий: в Сумах уничтожили баскетбольную площадку (видео)

В Сумах по пр. Лушпы 47 пешеходную дорожку из тротуарной плитки проложили через баскетбольную площадку. «Оригинальное решение от Сумского мера Лысенка!» — прокомментировал видео автор публикации сумчанин Игорь Борсук. Это видео только за один набрало больше тысячи просмотр и десятки комментарий в сети.