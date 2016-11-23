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Директор сумского КП получил выговор из-за «коррупции»

Сегодня, 13:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Директор сумского КП получил выговор из-за «коррупции»

По представлению прокуратуры директору одного из КП города за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, объявлен выговор. Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Андрей Байдак, Сумской городской совет отреагировала на представление прокуратуры Сумской области о нарушении директором одного из коммунальных предприятий антикоррупционного законодательства, применив к указанного лица меры дисциплинарного взыскания — выговор. Кроме того, горсовет заверил, что им подготовлены соответствующие изменения в порядок приема на должности руководителей коммунальных предприятий, учреждений, организаций, согласно которым кандидатов на руководящие должности будут письменно предупреждать о необходимости соблюдения требований ст. 36 ЗУ «О предотвращении коррупции». Также все коммунальные предприятия, учреждения и организации обязаны разработать антикоррупционные программы на 2017 год.
Напоминаем, назначенный на должность в марте 2016 директор по состоянию на ноябрь 2016 не передал в управление другому лицу принадлежащие ему корпоративные права в трех юридических лицах, хотя в соответствии с действующим законодательством он обязан это сделать в течение 30 дней после назначения на должность.
По факту вышеуказанных нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в ноябре 2016 прокуратурой внесено представление с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, связанного с коррупцией, и при наличии оснований привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности .
Лишь после начала служебного расследования по внесенным представлением руководитель коммунального предприятия совершил действия по передаче принадлежащих ему корпоративных прав, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области

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