Действуйте по плану: гороскоп на 25 сентября

Не стоит отступать от ранее составленных планов. Любые заминки, возникшие в течение этого дня, окажутся легко преодолимыми преградами, которые никак не способны повлиять на успех запланированных мероприятий и дел.

Овен:

Овнам наибольший успех сегодня уготован в коллективных делах. Доверьтесь своим партнёрам по бизнесу или работе, так как именно от этих людей зависит, как в дальнейшем сложится ваша профессиональная судьба.

Телец:

Тельцам придётся несколько изменить привычную модель поведения. Чтобы получить перспективную должность раньше других коллег, вам следует более уважительно относиться к вышестоящему руководству.

Близнецы:

Близнецы в этот день получат известие, которого ждали достаточно долго. Эти приятные новости автоматически поднимут вам настроение, однако, пока вы пребываете на пике своего душевного подъёма, вам будет невероятно сложно сосредоточиться на работе.

Рак:

Раки в этот день будут активно обмениваться информацией со своими коллегами. Чтобы составить точную картину перемен, происходящих на месте вашей работы, вам, как и каждому из сослуживцев, придётся поделиться всем, что вы знаете по столь важному вопросу.

Лев:

Львам суждено обрести нового поклонника (или поклонницу). Человек, который внезапно появится в вашей судьбе, будет иметь только один очевидный изъян — продолжительные семейные отношения.

Дева:

Девам сегодня будут очень хорошо удаваться аналитические виды работы. Благодаря своей способности видеть то, что не лежит на поверхности, вы сможете найти ответ на важный вопрос значительно раньше, чем ваши коллеги.

Весы:

Весы сегодня будут сильно переживать из-за потери какого-то незаменимого предмета. Это неприятное происшествие лишит вас сил и желания нормально трудиться. Однако резкое замечание, услышанное от руководства, быстро вернёт вам рабочее настроение.

Скорпион:

Скорпионы будут намеренно провоцировать ссоры и конфликты. В каждом спорном вопросе, который сегодня возникнет на месте вашей работы, вы попытаетесь пойти наперекор мнению коллектива, чтобы тем самым продемонстрировать своё превосходство.

Стрелец:

Стрельцам удастся провести этот день в условиях полного психологического комфорта. Вы зарекомендуете себя как истинный дипломат, и во время всех периодически возникающих споров, разногласий и прочих негативных моментов будете придерживаться нейтралитета.

Козерог:

Козерогам сегодня следует внимательно совершать платежи посредством сети Интернет. Если вы впервые пользуетесь той или иной электронной системой, для начала ознакомьтесь с обучающим роликом или попросите помощи у человека, хорошо осведомлённого в этом вопросе.

Водолей:

Водолеи в этот день займутся составлением плана текущих расходов. Вам придётся исключить многие из необязательных трат, так как главное событие этого сентября (приезд дальнего родственника) потребует от вас наличие свободных финансов.

Рыбы:

Рыбы в этот день попытаются что-то реализовать через мировую Паутину. После того, как вы разметите своё объявление, на вас обрушится шквал электронных писем и телефонных звонков. Этот повышенный спрос заставит вам призадуматься — а не слишком ли низкую цену вы запросили?