Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.09 Понедельник

Действуйте по плану: гороскоп на 25 сентября

Сегодня, 06:16 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Действуйте по плану: гороскоп на 25 сентября

Не стоит отступать от ранее составленных планов. Любые заминки, возникшие в течение этого дня, окажутся легко преодолимыми преградами, которые никак не способны повлиять на успех запланированных мероприятий и дел.
Овен:
Овнам наибольший успех сегодня уготован в коллективных делах. Доверьтесь своим партнёрам по бизнесу или работе, так как именно от этих людей зависит, как в дальнейшем сложится ваша профессиональная судьба.
Телец:
Тельцам придётся несколько изменить привычную модель поведения. Чтобы получить перспективную должность раньше других коллег, вам следует более уважительно относиться к вышестоящему руководству.
Близнецы:
Близнецы в этот день получат известие, которого ждали достаточно долго. Эти приятные новости автоматически поднимут вам настроение, однако, пока вы пребываете на пике своего душевного подъёма, вам будет невероятно сложно сосредоточиться на работе.
Рак:
Раки в этот день будут активно обмениваться информацией со своими коллегами. Чтобы составить точную картину перемен, происходящих на месте вашей работы, вам, как и каждому из сослуживцев, придётся поделиться всем, что вы знаете по столь важному вопросу.
Лев:
Львам суждено обрести нового поклонника (или поклонницу). Человек, который внезапно появится в вашей судьбе, будет иметь только один очевидный изъян — продолжительные семейные отношения.
Дева:
Девам сегодня будут очень хорошо удаваться аналитические виды работы. Благодаря своей способности видеть то, что не лежит на поверхности, вы сможете найти ответ на важный вопрос значительно раньше, чем ваши коллеги.
Весы:
Весы сегодня будут сильно переживать из-за потери какого-то незаменимого предмета. Это неприятное происшествие лишит вас сил и желания нормально трудиться. Однако резкое замечание, услышанное от руководства, быстро вернёт вам рабочее настроение.
Скорпион:
Скорпионы будут намеренно провоцировать ссоры и конфликты. В каждом спорном вопросе, который сегодня возникнет на месте вашей работы, вы попытаетесь пойти наперекор мнению коллектива, чтобы тем самым продемонстрировать своё превосходство.
Стрелец:
Стрельцам удастся провести этот день в условиях полного психологического комфорта. Вы зарекомендуете себя как истинный дипломат, и во время всех периодически возникающих споров, разногласий и прочих негативных моментов будете придерживаться нейтралитета.
Козерог:
Козерогам сегодня следует внимательно совершать платежи посредством сети Интернет. Если вы впервые пользуетесь той или иной электронной системой, для начала ознакомьтесь с обучающим роликом или попросите помощи у человека, хорошо осведомлённого в этом вопросе.
Водолей:
Водолеи в этот день займутся составлением плана текущих расходов. Вам придётся исключить многие из необязательных трат, так как главное событие этого сентября (приезд дальнего родственника) потребует от вас наличие свободных финансов.
Рыбы:
Рыбы в этот день попытаются что-то реализовать через мировую Паутину. После того, как вы разметите своё объявление, на вас обрушится шквал электронных писем и телефонных звонков. Этот повышенный спрос заставит вам призадуматься — а не слишком ли низкую цену вы запросили?

Напечатать Письмо автору Просмотров 26 Комментариев 0

читайте также
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
13.07.2017, 09:19 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.07.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
13.07.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 71 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 136 Комментариев 0
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
12.07.2017, 06:41 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 06:41 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 78 Комментариев 0
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 116 Комментариев 0
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
10.07.2017, 07:00 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
09.07.2017, 06:55 Новость
Панорама Панорама 09.07.2017, 06:55 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 70 Комментариев 0
Время общаться: гороскоп на 8 июля
Время общаться: гороскоп на 8 июля
08.07.2017, 07:04 Новость
Панорама Панорама 08.07.2017, 07:04 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
Сегодня, 09:41
admin adminych admin adminych Сегодня, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
Вчера, 16:27
admin adminych admin adminych Вчера, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 403 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 100 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Харчи не по карману (инфографика)
Ну как "жизнь по новому", не насытились? Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ...
22.09.2017, 23:15
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
Нынешняя прокуратура продолжает дело УГОЛОВНИКА Януковича по рекомендациям нынешнего гаранта КОРРУПЦИИ и ей некогда расследовать зтот "распил" ибо заняты крышеванием ...
22.09.2017, 23:07
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине чиновник отделался штрафом
Так и здесь прокуратура будет покрывать своих подельников. Не зря же ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ пропихивали генпрокурором Луценко, который теперь говорит ...
22.09.2017, 23:02
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII