В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж)

В городской детской клинической больнице Святой Зинаиды проводятся ремонтные работы. Уже отремонтированы инфекционное боксовое, дерматовенерологическое, неврологическое отделения и обходная группа реанимационного. Продолжается капитальный ремонт в педиатрическом отделении. На очереди хозчасть этой больницы.

В планах на 2017 год в рамках проекта «теплоэнергосохранения» — ремонт детской поликлиники №2 на ул. Ивана Сирко 3, где будут заменены окна, утеплены стены, демонтирована аварийная плитка. Стоимость ремонта будет составлять 3 млн 200 тыс. грн.

«В 2015 году сделали половину отделения, в 2016 начали вторую. Полностью все было переделано: снимались старые полы и заливались новые, обложили стены плиткой, полностью заменили электропроводку, сделано 3 санузла, отремонтированы буфет и столовая. Вы можете себе представить, что здесь раньше было. Последний ремонт был в 1984 году. Работать в новых условиях значительно лучше, удобно, комфортно, и детям находиться в таких условиях значительно лучше», — рассказал на встрече с журналистами 19 июля заведующий отремонтированным детским неврологическим отделением Александр Марченко.

В 2017 году для городских детских лечебных учреждений планируют еще приобрести оборудования на 5,9 млн грн.: диагностический рентгеновский комплекс, три автомобиля, дерматоскоп для детской поликлиники №2, компьютерное оборудование. В целом по отрасли на 2017 год за средства городского бюджета запланировано проведение капитальных ремонтов общей стоимостью 12,8 млн грн и закупка оборудования на сумму 23,6 млн грн.

Марина Пильтяй

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