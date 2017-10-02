Децентрализацию на Сумщине притормаживают амбиции политиков

Игры местных престолов. В середине сентября депутаты облсовета проголосовали за очередные изменения в перспективный план создания новых громад на Сумщине в рамках реформы децентрализации. Но ожесточённая борьба под ковром за контроль на будущими громадами вынудила их внести в документ значительные изменения.

Сейчас Сумщина — одна из лидеров процесса создания новых объединённых громад в Украине. Согласно рейтингу Министерства регионального развития, опубликованному в начале сентября, она занимает в нем шестое место, тогда как ещё в июле находилась на восьмом. Формально динамика позитивная, ибо затягивание процесса создания объединённых громад ни к чему доброму не приведёт. Скорее всего, к началу 2019 года все громады, которые не объединились, ожидает принудительное присоединение к уже существующим, к тому же они вряд ли получат дополнительные средства, которые правительство сейчас выделяет объединившимся громадам в качестве помощи. А это миллионы гривен, которые вновь созданные громады Сумщины сейчас тратят в основном на развитие собственной инфраструктуры и социальную сферу. Всего на Сумщине, согласно перспективному плану, предусмотрено создание 55 новых объединённых громад. По состоянию на сентябрь 2017 г. уже создано 29 таких громад, таким образом половина пути уже пройдена. Первоначальный план создания новых громад в Сумской области, принятый в 2015 г., уже менялся неоднократно и, очевидно, будет изменяться ещё не раз. Это опровергает версию о административно-командном характере проведения реформы, о которой довольно часто говорят некоторые нынешние руководители рай- и сельсоветов. В реальности же облгосадминистрация, Офис реформ, Центр развития местного самоуправления и депутаты облсовета не могут не учитывать мнение различных групп влияния из верхушки этих громад, а также развернувшуюся подковерную борьбу за власть в новых громадах. В результате предложенная ОГА и Центром развития местного самоуправления идея создания «Великих Сум», т.е. крупной громады на базе областного центра и пригородных сел, потерпела крах если и не навсегда, то на ближайшие годы — властные амбиции очень многих игроков в Сумском районе оказались сильнее расчётов. Именно поэтому ещё до начала сессии облсовета 15 сентября 3 из 4 решений о создании новых громад в Сумском районе не получили поддержки депутатов. Один из таких конфликтов — создание громады вокруг посёлка Сад вообще, а в частности место в ней села Косовщина. Часть влиятельных жителей села ратуют за присоединение к Сумам, но другая часть — за присоединение к Садовской громаде — и к общему мнению до сих пор прийти не удалось. Напрасно директор департамента экономразвития Александр СИТАК уверял депутатов, что предложения в повестке дня не касаются Косовщины, а других громад, изъявивших желание присоединиться к будущей Садовской громаде, –его не услышали. Поддержали депутаты только решение об изменении плана относительно Николаевской громады Сумского района.

Аналогичная ситуация сложилась и с планом создания громад в Белопольском районе – он даже не попал в повестку дня сессии облсовета, хотя первоначально там был. Здесь камнем преткновения стала дальнейшая судьба района – первоначально предполагалось, что здесь будет создана единая громада с центром в Белополье. Однако этим планам не суждено было осуществиться — в 2016 г. первой в районе была создана отдельная Николаевская объединённая громада с центром в одноименном селе (бывш. Жовтневое). В изменениях к перспективному плану предполагалось, что в 2017 г. в районе появится ещё одна громада — с центром в с. Рички. Специалист Офиса реформ Карен АГАДЖАНОВ-ГОНСАЛЕС говорит, что согласно всем расчётам такая громада может быть создана, да и на практике вполне жизнеспособна. Но расчёты расчётами, а в реальности действует другая логика – многие влиятельные люди района хотят создать в его оставшейся части района единую Белопольскую громаду, в которую войдут и Рички. Почему так — понять несложно: во-первых, пока не созданы новые громады, власть по-старому будет оставаться в райцентре. Второе обстоятельство ещё весомее — чем крупнее громада, тем большим объёмом ресурсов придется распоряжаться её новому руководству. Таким образом, влияние создания сторонников варианта Белопольской громады оказалось сильнее — по крайней мере, пока. «Тут сыграли роль руководители района и депутаты райсовета, которые заботятся о сохранении своих кресел после создания новых ОТГ. Их политическая окраска не имеет значения, здесь главное — амбиции», — говорит Александр МАРЧЕНКО, первый заместитель главы Сумской ОГА.

Однако часть решений по изменению перспективного плана все же были приняты. В основном они касались подтверждения возможности отдельных сельсоветов присоединиться к уже созданным объединённым территориальным громадам (ОТГ), соответственно, корректировались границы перспективных — еще не созданных. Подобные изменения произошли относительно Дубовязовской громады Конотопского района, Синивской и Липоводолинской –-Липоводолинского района.

Тем временем 29 октября 2017 г. должны состояться первые выборы в девяти новых объединённых громадах. В Сумском районе таких две — Верхнесыроватская и Степановская, столько же в Ахтырском – Чернетчинская и Камышанская. Пройдут выборы и в двух городах – Тростянце и Бурыни, которые объединились с окрестными сёлами. В остальных районах новые руководители и депутаты появятся в таких ОТГ — Дубовязовской Конотопского района, Коровинской Недригайловского района и Новослободской Путивльского района. Регистрация кандидатов завершилась 5 октября, предвыборная борьба уже кипит.

Подпись Новый перспективный план создания ОТГ (карта) был утверждён только частично

Сергей Бондаренко, «Панорама» №42