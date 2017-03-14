В детсадике Сум поселились ангелы (фото)

На территории УВК №16 на ул. Добровольной появился мурал, на котором изображены ангелы.

«На территории НВК 16, где недавно открыли садик, появился мурал на стенах трансфрматорной подстанции. Это два ангелочки, которые будут оберегать малышей от беды. Исполнитель Авдеенко Егор. Добровольная. Из депрессивного района — в цветущий», — написал да своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Я давно заметил эту подстанцию и решил, что на ней должен появиться мурал. Пригласил известного мастера стрит-арта Егора Авдеенко. Вместе мы проработали эскиз. За неделю Егор выполнил работу. Думаю, что жители Добровольной оценят мастерство художника», — прокомментировал Информационному порталу Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

На приобретение материалов и выполнения стрит-арт объекта было выделено 12 тыс. грн. из предусмотренных для депутатов для исполнения поручений избирателей и предвыборных программ средств городского бюджета.