Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)

В Сумском облсовете 64 депутата. Они входят в 8 фракций и пятеро считаются внефракционными. Десять депутатов Сумского областного совета вроде как подписали обращение к Народным депутатам по поводу урегулирования процедуры импичмента Президенту Украины. Но, судя по комментариям, подписи подделаны, фамилии написаны с ошибками. Депутаты считают, что с этим должны разобраться компетентные органы. Интересно, чем закончиться эта история.







