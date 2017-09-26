Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.10 Среда

Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)

В Сумском облсовете 64 депутата. Они входят в 8 фракций и пятеро считаются внефракционными. Десять депутатов Сумского областного совета вроде как подписали обращение к Народным депутатам по поводу урегулирования процедуры импичмента Президенту Украины. Но, судя по комментариям, подписи подделаны, фамилии написаны с ошибками. Депутаты считают, что с этим должны разобраться компетентные органы. Интересно, чем закончиться эта история.



Напечатать Письмо автору Просмотров 290 Комментариев 0

читайте также
Клочко «скатился» на три позиции в рейтинге
Клочко «скатился» на три позиции в рейтинге
26.09.2017, 17:16 Новость
Панорама Панорама 26.09.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 73 Комментариев 0
Сумской губернатор — лидер середняков
Сумской губернатор — лидер середняков
03.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 280 Комментариев 0
В центре Ромен строят канализацию (фото) 2 фото
В центре Ромен строят канализацию (фото)
02.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 115 Комментариев 0
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 209 Комментариев 0
На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты
На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты
02.08.2017, 14:10 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 14:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 172 Комментариев 0
Кадры Сумщины поднимают производство у соседей (фото) 13 фото
Кадры Сумщины поднимают производство у соседей (фото)
02.08.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 194 Комментариев 0
Кадры Сумщины: папина дочка может подвести семью под спецконфискацию
Кадры Сумщины: папина дочка может подвести семью под спецконфискацию
23.06.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 844 Комментариев 0
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
21.06.2017, 17:38 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 17:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 445 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, взрывы на складе боеприпасов под Винницей - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 137 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Бои без правил на Сумщине (видео)
Вот к такому МОРДОБОЮ по всей стране ведёт потрошенко-яйценюковская ШАЙКА МАРОДЁРОВ у власти, проголосовавшая сегодня за АНТИнародную судебную "реформу", ведущую ...
Вчера, 14:09
Juli_Muri к материалу
Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы
Поради корисні, однак все дуже індивідуально. Комусь підходить звичайна косметика, а хтось навіть лінзи не може носити, бо очі дуже ...
29.09.2017, 20:11
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
27.09.2017, 00:04
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII