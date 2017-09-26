В Сумском облсовете 64 депутата. Они входят в 8 фракций и пятеро считаются внефракционными. Десять депутатов Сумского областного совета вроде как подписали обращение к Народным депутатам по поводу урегулирования процедуры импичмента Президенту Украины. Но, судя по комментариям, подписи подделаны, фамилии написаны с ошибками. Депутаты считают, что с этим должны разобраться компетентные органы. Интересно, чем закончиться эта история.
Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)
В Сумском облсовете 64 депутата. Они входят в 8 фракций и пятеро считаются внефракционными. Десять депутатов Сумского областного совета вроде как подписали обращение к Народным депутатам по поводу урегулирования процедуры импичмента Президенту Украины. Но, судя по комментариям, подписи подделаны, фамилии написаны с ошибками. Депутаты считают, что с этим должны разобраться компетентные органы. Интересно, чем закончиться эта история.
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