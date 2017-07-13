День для поездок и общения: гороскоп на 19 августа

День подходит для различного рода поездок и для контактов с малознакомыми особами. Сегодня любой диалог, начавшийся всего с пары слов, может перерасти в очень продуктивное общение или стать началом яркого любовного романа.

Овен:

Овны проявят рациональный подход даже к происходящему на личном фронте. Выбирая между несколькими поклонниками, вы остановите свой выбор на том из них, чей социальный статус и доход больше всего соответствуют вашим ожиданиям.

Телец:

Тельцам в этот день следует проявить умеренность в процессе общения с посторонними. Любая информация, озвученная вами в ходе непринуждённого диалога, впоследствии рискует стать для вас источником множества неприятностей.

Близнецы:

Близнецам сегодня не стоит переживать из-за мелочной критики в свой адрес. Всё, что вы услышите в этот день, будет спровоцировано лютой завистью со стороны людей, которым не дают покоя ваши успехи.

Рак:

Раков в этот день ожидает большой успех в операциях с недвижимостью. Если вы недавно планировали совершить переезд или произвести обмен своей квартиры, эти вопросы сегодня вы сможете решить максимально выгодно и быстро.

Лев:

Львам сегодня придётся отказаться от запланированной покупки. Узнав о том, что болен кто-то из ваших родных, вы решите потратить свободные деньги на дорогие лекарства, а не на удовлетворение своих личных потребностей.

Дева:

Поведением Дев в этот день будут управлять сиюминутные желания. Поддавшись очередному необъяснимому порыву, вы согласитесь пойти на свидание с человеком, который вам не симпатичен, или сделаете совершенно ненужное вам приобретение.

Весы:

Весов в этот день с головой поглотит повседневная рутина. Вы старательно выполните все служебные дела, а вечером, скрепя сердце и преодолевая свою сильную усталость, будете устранять беспорядок в стенах своего дома.

Скорпион:

Скорпионам удастся получить море незабываемых эмоций во время экстравагантного романтического свидания. Вы и ваша новая пассия поймёте, что ваша встреча была не случайностью, а настоящим судьбоносным подарком.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут слишком порывисты и импульсивны. Если вы проявите спешку в служебных делах или при решении вопросов, возникших на личном фронте, в будущем вам придётся «разгребать» целый ворох проблем и трудностей.

Козерог:

Все планы, составленные Козерогами на этот день, в полной мере осуществятся. Шаг за шагом воплощая в жизнь ранее намеченные проекты, вы будете испытывать гордость за свою дальновидность и предусмотрительность.

Водолей:

Водолеям сегодня не удастся наладить нормальный диалог с какой-то эксцентричной особой. Потратив много часов на разговоры с очень сложным потенциальным клиентом, вы придёте к выводу, что куда лучше для вас наотрез отказаться от подобного рода сотрудничества.

Рыбы:

Рыб будет сильно раздражать поведение своего коллеги. Вы сделаете замечание человеку, который постоянно ворчит, но ваша критика будет иметь обратный эффект и станет для недовольного брюзги ещё одним поводом для скандала.