Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.08 Суббота

День для поездок и общения: гороскоп на 19 августа

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
День для поездок и общения: гороскоп на 19 августа

День подходит для различного рода поездок и для контактов с малознакомыми особами. Сегодня любой диалог, начавшийся всего с пары слов, может перерасти в очень продуктивное общение или стать началом яркого любовного романа.
Овен:
Овны проявят рациональный подход даже к происходящему на личном фронте. Выбирая между несколькими поклонниками, вы остановите свой выбор на том из них, чей социальный статус и доход больше всего соответствуют вашим ожиданиям.
Телец:
Тельцам в этот день следует проявить умеренность в процессе общения с посторонними. Любая информация, озвученная вами в ходе непринуждённого диалога, впоследствии рискует стать для вас источником множества неприятностей.
Близнецы:
Близнецам сегодня не стоит переживать из-за мелочной критики в свой адрес. Всё, что вы услышите в этот день, будет спровоцировано лютой завистью со стороны людей, которым не дают покоя ваши успехи.
Рак:
Раков в этот день ожидает большой успех в операциях с недвижимостью. Если вы недавно планировали совершить переезд или произвести обмен своей квартиры, эти вопросы сегодня вы сможете решить максимально выгодно и быстро.
Лев:
Львам сегодня придётся отказаться от запланированной покупки. Узнав о том, что болен кто-то из ваших родных, вы решите потратить свободные деньги на дорогие лекарства, а не на удовлетворение своих личных потребностей.
Дева:
Поведением Дев в этот день будут управлять сиюминутные желания. Поддавшись очередному необъяснимому порыву, вы согласитесь пойти на свидание с человеком, который вам не симпатичен, или сделаете совершенно ненужное вам приобретение.
Весы:
Весов в этот день с головой поглотит повседневная рутина. Вы старательно выполните все служебные дела, а вечером, скрепя сердце и преодолевая свою сильную усталость, будете устранять беспорядок в стенах своего дома.
Скорпион:
Скорпионам удастся получить море незабываемых эмоций во время экстравагантного романтического свидания. Вы и ваша новая пассия поймёте, что ваша встреча была не случайностью, а настоящим судьбоносным подарком.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут слишком порывисты и импульсивны. Если вы проявите спешку в служебных делах или при решении вопросов, возникших на личном фронте, в будущем вам придётся «разгребать» целый ворох проблем и трудностей.
Козерог:
Все планы, составленные Козерогами на этот день, в полной мере осуществятся. Шаг за шагом воплощая в жизнь ранее намеченные проекты, вы будете испытывать гордость за свою дальновидность и предусмотрительность.
Водолей:
Водолеям сегодня не удастся наладить нормальный диалог с какой-то эксцентричной особой. Потратив много часов на разговоры с очень сложным потенциальным клиентом, вы придёте к выводу, что куда лучше для вас наотрез отказаться от подобного рода сотрудничества.
Рыбы:
Рыб будет сильно раздражать поведение своего коллеги. Вы сделаете замечание человеку, который постоянно ворчит, но ваша критика будет иметь обратный эффект и станет для недовольного брюзги ещё одним поводом для скандала.

Напечатать Письмо автору Просмотров 23 Комментариев 0

читайте также
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
13.07.2017, 09:19 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.07.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина Просмотров 142 Комментариев 0
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
13.07.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 131 Комментариев 0
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
12.07.2017, 06:41 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 06:41 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 109 Комментариев 0
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
10.07.2017, 07:00 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 71 Комментариев 0
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
09.07.2017, 06:55 Новость
Панорама Панорама 09.07.2017, 06:55 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
Время общаться: гороскоп на 8 июля
Время общаться: гороскоп на 8 июля
08.07.2017, 07:04 Новость
Панорама Панорама 08.07.2017, 07:04 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 244 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 312 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
Albatross NORD к материалу
В Сумах троллейбуса нет
Никогда у них не будет достаточно водителей троллейбусов! 12-часовый рабочий день, низкая зарплата + СКОТСКОЕ отношение руководства! Могу дать интересное интервью ...
Сегодня, 08:11
Наталья1234567 к материалу
В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру
очень удобно. не надо с утра ехать брать талон, дома можно записаться к любому специалисту, если надо можно распечатать талон, ...
Вчера, 20:01
Alex11 к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
Shafa отличныйй ресурс. Также можно посмотреть цены в интернет магазине одежды и обуви Shopping Mall http://shoppingmall.com.ua
Вчера, 02:11
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII