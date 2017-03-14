Дело экс-налоговиков (инфографика)

24 мая в большинстве областей прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников региональных налоговых служб. Всего было проведено более 4 сотни таких обысков, по результатам которых Национальная полиция совместно с военной прокуратурой задержали 23 человек – в основном глав налоговых органов различных уровней. Вместе им инкриминируют причинение государству материального ущерба на сумму 97 млрд грн., — сообщает «Слово и Дело».

При этом за два последующих дня почти половина из них были отпущены по решению суда при соблюдении тех или иных предусмотренных законом условий: под личное обязательство, залог или залог с ношением электронного браслета. Общая сумма полученных финансовых гарантий – 31 млн грн.

Семерых экс-чиновников (5 глав фискальных органов и 2 заместителей) суд арестовал. Если каждый из них выйдет из-за решетки под залог, сумма уплаченных средств достигнет 230 млн грн. Еще шестеро бывших чиновников на данный момент (по состоянию на 17:00 26 мая) ожидают решения суда.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недовольство слишком мягкими, по его мнению, мерами, принятыми в отношении бывших налоговиков.