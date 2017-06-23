Дело Чмыря: завершено досудебное расследование

На Сумщине завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника из окружения Януковича, который подозревается в махинациях с паспортом и сокрытии состояния

1 августа следственным отделом прокуратуры Сумской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего чиновника из окружения Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета. Сейчас стороне защиты открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что бывший чиновник подозревается в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Кроме того, депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области