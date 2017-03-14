Что происходит на СНПО и чем все это может закончиться

Хроники полураспада. В своё время Сумское научно-производственном объединение, лишившееся после декоммунизации — «им. М. Фрунзе», было одним из китов экономики Сум и благосостояния почти трети сумчан. Однако ныне когда-то мощное предприятие оказалось в глубоком кризисе, на нем продолжается корпоративный конфликт, численность коллектива постоянно сокращается. Мы попытались разобраться, что же происходит на предприятии и чем все это может закончиться. Конечно, мы не претендуем на полноту освещения ситуации, поскольку огромный массив информации о реальной ситуации на предприятии продолжает оставаться в тени.

Ситуация критическая

«Многие рабочие находятся просто в отчаянном положении, им не за что элементарно жить и содержать свои семьи. При этом они ходят на работу, у многих занятость составляет полную рабочую неделю, а задолженность наращивается – с двух месяцев до четырех»,- говорит руководитель «Независимого профсоюза наёмных рабочих СНПО» Валерий ШЕРШЕНЮК. От этих слов веет духом середины 90-х годов, когда такое положение было едва ли не нормой для очень многих украинцев. Но тогда коммунальные услуги и цены на потребительские товары были все ещё низкими, сейчас они сравнялись с европейскими. Поговорить с главой независимого профсоюза мы решили не случайно — хотя профсоюз насчитывает не так много членов, но его руководитель в курсе положения рабочих и может представить их точку зрения на то, что происходит на заводе.

«Ещё 29 марта на компрессорном производстве возник стихийный митинг с требованием выплатить задолженность по зарплате. К его организации наш профсоюз никакого отношения не имел. На митинг я попасть не смог — охрана не пропустила меня на завод, но информацию о происходящем получил в тот же день получил. Акция продолжалась около часа — там грубо оскорбляли директора и представителя официального профсоюза. Итогом же митинга стало требование комитета «официального» профсоюза выплатить до 16 апреля задолженность за декабрь 2016 г., до 30 апреля –половину зарплаты за январь. «Постановление расклеили по всем цехам, и это несколько сбило протестный накал рабочих», — утверждает Валерий Шершенюк. Возможно, в итоге администрация приняла решение о выплате половины задолженности зарплаты за ноябрь, которую и стали выплачивать 31 марта. «Наш профсоюз не проводит протестные акции, поскольку считаем, что на такие митинги нужно выходить с полным пониманием ситуации на заводе, потому что положение такое, что решения нужно принимать не только на уровне администрации и собственников завода, но и на уровне государства. К тому же акция должна быть массовой», — говорит Валерий Шершенюк.

О том, что ситуация с выплатой зарплаты на предприятии критическая, свидетельствует и страничка «СНПО» в социальной сети «ВКонтакте». Там едва ли не под каждым сообщением появляются возмущённые требования работников выплатить задолженность по зарплате и расчётные, не полученные при увольнении. Комментаторы делятся между собой информацией о документах, необходимых для подачи в суд и предположениями, когда же будут выплачены средства, а также ссорятся с администратором группы — руководителем пресс-службы завода.

По факту невыплаты заработной платы работникам завода полиция ещё в марте 2016 г. возбудила уголовное производство, которое расследуется до сих пор. Руководитель сектора коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира БИГАНОВА не смогла сообщить, почему производство не было возбуждено против директора предприятия, как это обычно бывает в таких случаях. Сроки окончания расследования она также затруднилась назвать. По словам Валерия Шершенюка, который постоянно интересуется ходом расследования, производство по данному делу за это время уже побывало в Генеральной прокуратуре, дважды в областной, и только потом дошло до полиции. Также есть и решение Заречного суда -санкция для следователя на получение им информации о ходе средств на 20 счетах «СНПО», открытых преимущественно в российских банках. Потом информация будет отправлена на экспертизу, которая должна ответить на вопрос, могло ли руководство СНПО начиная с 2014 г. выплачивать зарплату работникам вовремя.

Лишь мизерная часть рабочих предприятия пробовала добиться выплаты задолженности по зарплате через суд — всего иски подали 21 человек из многотысячного коллектива. Суды принимали решения в их пользу, но решения их так и не выполняются из-за якобы отсутствия средств у предприятия. «В 2014-начале 2016 г. многие рабочие шли даже на такой способ получения задолженности, как увольнение. Кроме задолженности, им также выплачивали средний оклад за три месяца. Деньги-то они получали, но потом многие оказывались просто на улице, так как новой работы найти не могли», — рассказывает Валерий Шершенюк. Однако ближе ко второй половине 2016 г. даже тем, кто увольняется, выплачивать заработанное прекратили, что свидетельствует об усугублении ситуации на предприятии. По словам главы независимого профсоюза, из-за подобной ситуации за последние четыре года количество работающих на предприятии сократилось с 12 тыс. человек почти наполовину. Предприятие теряет квалифицированные кадры, восполнять которые часто некем, – кто из закончивших профессионально-технические колледжи захочет устроиться на предприятие, которое не выплачивает зарплату? Сайт предприятия эту информацию косвенно подтверждает, называя цифру в 6,5 тыс. человек работающих на предприятии.

Кроме того, предприятие имеет значительную задолженность перед «Сумыоблэнерго», Пенсионным фондом и городским бюджетом Сум. Сейчас оно избавляется от всех непрофильных активов, в том числе социальных учреждений. «Панорама» уже писала о том, что с 1 июня будет закрыт Дом культуры СНПО. Предприятие хотело продать его горсовету за 10-12 млн грн., а средства пустить на ликвидацию задолженности по зарплате, но руководство города на такую сделку не согласилось, и переговоры продолжаются.

«Ситуация стабилизируется»

Журналистские стандарты требуют, чтобы любая статья содержала баланс разных мнений. С этой целью мы направили в пресс-службу СНПО запрос, в котором содержался ряд вопросов относительно ситуации на предприятии, в том числе и о сокращениях персонала. Однако ответить нам пообещали в сроки после намеченного выхода номера в печать. Поэтому с целью соблюдения баланса мнений мы использовали комментарий генерального директора СНПО Алексея ЦЫМБАЛА, «Сумские машиностроители получают зарплату за ноябрь», распространённый пресс-службой в начале апреля. «В течение последних трёх лет Сумское НПО, как и вся отечественная экономика, переживает кризисные времена, общеизвестно. Толчком для этого стало прекращение бизнес-отношений с РФ, куда поставлялась львиная доля (до 70%) создаваемой сумскими машиностроителями продукции. Тем не менее мы до сих пор держимся на плаву, прилагая все усилия, чтобы продолжать работать и все-таки вырваться из экономического кризиса. Это нелегко, часто приходится прибегать к непопулярным, но единственно возможным в сложной экономической ситуации решениям», — говорится в нем. Г-н Цымбал также утверждает, что в ситуации вокруг предприятия «имеются положительные тенденции». В частности, за 2016 год чистый убыток объединения снижен на 35%, нынешний портфель заказов сформирован на уровне $60-70 млн, имеются предпосылки, чтобы увеличить его как минимум до $ 100 млн, что существенно улучшит положение предприятия. В частности, предприятие участвует в тендерах в Узбекистане, где в текущем году намечены проекты стоимостью более $50 млн. Продолжается борьба за контракты на отечественном рынке. Решения по части из них ожидаются в конце мая–начале июня, об остальных станет известно в IV квартале. Не менее актуальным для СНПО остаётся Ближний Восток, в некоторых странах которого оно прошло предварительную квалификацию, что даёт возможность пополнить свой портфель заказов контрактами оттуда. Ответственность за то, что предприятие все ещё находится в кризисе, генеральный директор СНПО частично возлагает на ПАО «Укртрансгаз», «тендерные процедуры которого далеко не всегда проходят открыто, публично и правдиво». Также в числе негативных событий для состояния СНПО упомянут и тендер на поставку компрессорного оборудования на 4,13 млрд грн., отменный НАК «Нефтегаз Украины» в январе 2017 г. «В случае получения ожидаемого увеличения портфеля заказов, своевременного возврата государством НДС, который, к слову, сейчас составляет 31,8 млн грн., ПАО «Сумское НПО» ещё до конца I полугодия текущего года сможет стать на путь стабильности и — как результат – вовремя и в полном объёме осуществлять расчёты, в том числе и по заработной плате», — подытоживает генеральный директор.

К сожалению, задать вопросы непосредственно г-ну Цимбалу сумские, да и не только сумские, журналисты лишены. Последнюю импровизированную короткую пресс-конференцию он провёл почти три года назад, летом 2014 г., после митинга, организованного Независимым профсоюзом наёмных рабочих СНПО.

Деньги уплыли

В то же время советник министра МВД и народный депутат от партии «Народный фронт» Антон ГЕРАЩЕНКО еще в ноябре 2015 г. распространил заявление о том, что собственник контрольного пакета акций СНПО Константин ГРИГОРИШИН еще с 2010 года начал заключать договоры с посредниками — российскими компаниями, связанными с Григоришиным, которые реализовывали оборудования конечным потребителям. В результате таких сделок потери украинских предприятий в результате вывода средств в офшоры только за 1 год составили около 70 млн долл. Кроме того, за поставленный товар СНПО не получило от российского ООО «Техноимпорт», акционером которого является также Григоришин, средств на сумму 120 млн долл. В итоге всех операций с выведением прибыли через офшоры, по мнению Антона Геращенко, из СНПО ушли средства на сумму 250 млн долл. После этого 19 января 2016 г. около 40 человек в масках и с автоматами прибыли на предприятие – как потом выяснилось, следственное управление ГФС Украины провело на предприятии обыски и выемку документов в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов по ст. 212 УК. Однако с тех пор о расследовании этого производства ничего не слышно. Налоговая милиция на данный момент ликвидирована, новое подразделение вместо неё ещё не создано, так что перспективы расследования этого дела непонятны.

Что дальше

Что же будет дальше с громадным предприятием, от судьбы которого все ещё зависит судьба многих сумчан и бюджет города? Собственно, генеральный директор Алексей Цымбал озвучил умеренно позитивный сценарий, согласно которому положение на предприятии может улучшиться ещё к середине 2017 года, т.е. через полтора месяца. Скорее всего, это слишком оптимистичный сценарий, который к тому же не учитывает тлеющий корпоративный конфликт, а именно — рассмотрение апелляции на решение Лондонского суда, которое проиграл Константин Григоришин в пользу Вадима Новинского и Владимира Лукьяненко. Если суд постановит все-таки взыскать средства с г-на Григоришина, до конца не ясно, как этот процесс будет проходить и не окажется ли предприятие как актив, принадлежащий ему, заложником этого процесса.

Негативный возможный сценарий вариант банкротства завода – возможно, по аналогии с ПАО «Сумыхимпром», процедура банкротства которого объявлена уже давно, но предприятие продолжает работать и даже приносить прибыль. Очевидно, что коллектив и само предприятие при таком варианте может быть ещё более сокращено.

За последние три года среди рабочих предприятия и сумских активистов звучали предложения о немедленной национализации предприятия – с компенсацией или без. После национализации «Приватбанка» в декабре 2016 г. такие предложения вновь озвучивались. Однако национализация «Привата» проходила по закону, а вот закона о национализации частных предприятий нет, и даже самые радикальные политики в парламенте, кричащие об этом много раз, не внесли даже подобного законопроекта. Поэтому этот вариант, скорее всего, отпадает. Очевидно, с полной определённостью о том, что будет с предприятием, сказать не может никто — даже его собственники.

Фото автора и из открытых источников

Подписи под фото:

На первую: Протест не помог. Ещё в июне 2014 г. Независимый профсоюз наёмных рабочих СНПО им. М. Фрунзе организовал первую акцию протеста против нарастания долгов по зарплате и политики постепенной ликвидации предприятия, но большинство рабочих борьбу за свои права не поддержали

На вторую Попытка диалога. Активисты независимого профсоюза попытались найти общий язык с генеральным директором «СНПО» Алексеем ЦИМБАЛОМ, однако в итоге стороны остались при своих мнениях

Все меньше. За последние годы число работающих на предприятии сократилось практически вдвое и не исключено, что сократиться еще

Акционер с гражданством. Летом российский олигарх и собственник «СНПО» Константин ГРИГОРИШИН стал гражданином Украины. Многие считают, что произошло благодаря его знакомству с президентом Петром ПОРОШЕНКО

Врезы

Задолженность «СНПО» по зарплате перед гоорганами и Сумским горсоветом выросла

Собственник большей части пакета акций СНПО Константин Григоришин ещё в прошлом году проиграл суд Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко

Цитата: Антон Геращенко, народный депутат, советник министра МВД: «По имеющейся у меня информации Константином Григоришиным, была организована незаконная схема по выводу средств украинских предприятий в Россию и оффшоры».

Сергей Бондаренко, «Панорама» №17