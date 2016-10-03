Что должно быть на столе на новый 2017 год?

Скоро Новый год, и все чаще возникают вопросы – а какой он, будущий 2017 год? Какое животное является его символом? Что надеть на Новый год? Как встречать? И конечно, главный вопрос праздничных торжеств – что должно быть на столе?

Секреты новогоднего стола

Праздничный стол на Новый год 2017 должен быть, как и всегда, богатым и нарядным, но у него есть свои секреты – нужно не только понравиться символу года, главное – не рассердить его, — сообщает вкусная кухня

Символ 2017 года – Красный Петух. Знак красивый и в чем-то опасный, ведь петух – птица гордая, но вздорная и задиристая. Нужно быть осторожным и не провоцировать его, а чтить и вовремя подсыпать зернышек.

Праздничное застолье должно быть организовано таким образом, чтобы Петушок остался доволен увиденным. А зрение у петуха особенное – он с микроскопической точностью различает то, что у него перед клювом, но не видит дальше 10-15 метров.

В год Петуха нужно быть очень внимательным к мелочам, за малейший промах звонкая и дерзкая птица может задать трепку. Но вот в глобальных вопросах можно расслабиться – недальновидный Петух просто их не замечает. Такая специфика зрения Петуха определяет особенности сервировки и меню новогоднего стола, рецептуру блюд.

Что понравится птичке:

* яркая сервировка стола;

* много овощей и фруктов;

* обилие свежей зелени;

* мясные блюда не должны быть из курятины, да и птицы вообще.

* Лучше всего готовить блюда из баранины, свинины, говядины;

* рыбные блюда;

* желательно в салатах не использовать яиц;

* свежая, неконсервированная еда;

* обилие хлеба и других злаковых продуктов;

* молочные продукты, сыр.

Сервировка новогоднего стола

Петух оценит яркий стол, украшенный красными и бордовыми аксессуарами: бумажными и льняными салфетками, подставками, вазами для цветов, свечами. Скатерть должна быть из хлопка или льна. В центр стола можно поставить небольшую емкость с пророщенным зерном. Петух любит все натуральное и простое, поэтому при сервировке праздничного стола не следует пользоваться посудой из искусственных материалов. Лучше всего, если тарелки будут из фарфора, а бокалы и рюмки – из хрусталя.

Если сервировать стол в деревенском стиле, что актуально в наступающем году, то будет уместна керамическая или деревянная посуда ярких расцветок. Чередование тарелок и салатниц синих, красных, зеленых цветов создадут праздничное настроение. Интерьер дома можно украсить фруктовыми и овощными композициями, сухими букетами, плетеными корзинками с зерновым хлебом.

Рецепты новогоднего стола

Так что же приготовить на Новый год?

Прежде всего, рецепты праздничных блюд должны соответствовать требованиям символа года и кушанья должны быть:

1.Яркими.

Разноцветность новогодних блюд добавляет Огненности Красному Петуху, что только радует его. Красочности блюд проще всего достигнуть при приготовлении салатов. Сочетание в салатах помидоров, огурцов, желтого и красного перцев, кукурузы, листьев салата, зеленого горошка, креветок, красной рыбы и других «цветных» ингредиентов позволяет создавать не только шедевры кулинарии, но и легкие и, главное, яркие, броские блюда. Кроме того, существуют салаты, верхний слой которых красного цвета.

Особенно порадуют Петуха разноцветные канапе – миниатюрные бутерброды.

Здесь и хлебушек есть и радужное многоцветие других ингредиентов. Веселые канапе различных цветов и форм – прекрасные закуски для детского праздничного стола, а вкусные и красивые канапе из фруктов впечатлят всех гостей и, конечно, вегетарианца Петуха.

Горячие блюда также можно приготовить с учетом пристрастий символа года: запеченную красную рыбу, фаршированные красные перцы, овощное рагу. Гарниры ко вторым блюдам из разноцветных макарон или овощного ассорти дополнят цветовую палитру новогоднего стола 2017.

2. Простыми.

Изощренность заморских кушаний не по нраву Петуху, он ценит все домашнее и простое.

Важно помнить – за праздничным столом необходимо отказаться от консервированной еды и полуфабрикатов.

3. Легкими.

Петух – вегетарианец, ему нравится легкая еда. Поэтому следует избегать тяжелых, избыточно сытных блюд.

В наступающем году как никогда актуальны легкие закуски и салаты.

На новогоднем столе великолепно смотрятся овощные и фруктовые нарезки, листья салата. Не секрет, что любимый соус россиян – майонез. В 2017 году следует воздержаться от употребления его в пищу. И дело не только в том, что в его состав входит яичный желток, главный аргумент против майонеза – это высококалорийный продукт. Желательно отказаться от него, хотя бы при приготовлении новогодних блюд. Майонез легко заменить домашними соусами, изготовленными на основе сметаны или кефира.

Напитки

Из напитков можно порекомендовать коктейли – ведь «коктейль» в переводе с английского языка означает «петушиный хвост», «петушиный эль». Конечно, прекрасный алкогольный напиток для новогоднего стола – шампанское. Оно и легкое, и игристое, веселое.

Красное вино и всевозможные ликеры также уместны в Новый 2017 год.

Безалкогольные напитки дают возможность украсить праздничный стол яркой цветовой палитрой. Соки и морсы из ягод и фруктов желтого, красного цвета вкусны и полезны. Чтобы особенно порадовать Красного Петуха, не забудьте поставить на стол чашку со свежей и чистой водой.