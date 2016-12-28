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Через аэропорт Сум можно ввозить импортные грузы

Сегодня, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Через аэропорт Сум можно ввозить импортные грузы

Кабмин принял решение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Сумы с пассажирского на грузопассажирский. Согласно распоряжения №1059-р от 28 декабря 2016 года, это положительно скажется на экономическом развитии региона, приведет к увеличению отчисления в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих мест.

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