Частные школы в Украине и мире: сколько и почем

В предыдущем учебном году в Украине насчитывалось 3,8 миллиона учеников всех возрастов, которые ходили на занятия в 16,9 тысяч школ, гимназий и лицеев. Таковы данные Госстата. При этом армия учителей, которая занималась обучением почти четырех миллионов детей, насчитывала в 2016-2017 учебном году около 440 тысяч человек, — сообщает «Слово и Дело»

Среди всех детей примерно каждый двухсотый учится в частной школе: всего таких учеников около 23,5 тысяч на всю Украину, что составляет всего 0,6% от общего числа школьников. При этом в среднем на одну частную школу в Украине приходится около 130 учеников, которыми занимаются примерно по 23-24 учителя на школу, а общее количество частных учебных заведений не так уж и велико – всего 180, чуть больше 1%. «Охват» учеников учителями в частных школах повыше, чем в государственных. Так, в частных украинских школах на одного учителя приходится примерно 5-6 учеников, тогда как в обычных средних школах один учитель занимается 8-9 учениками.

Почти с двойным перевесом над другими городами по количеству частных школ лидирует Киев, в котором насчитывается 48 таких учебных заведений. Второй по количеству негосударственных школ идет Одесса и область – там 26 таких школ, а Киевская область и Харьков с областью поделили третье место – там по 18 частных школ. Львов немного уступает им – в этом регионе работают 14 таких учебных заведений, а в остальных областях Украины частных школ меньше. Так, в Днепропетровской, Запорожской и Закарпатской областях их число составляет 6-7 на регион, а в других еще меньше – примерно по 3-5 на регион.

Также аналитики портала отследили стоимость обучения в таких школах по областям, где их больше всего. Вполне ожидаемо, самой дорогой учеба оказалась в Киеве – от 3 до 63 тысяч гривен в месяц, следом идет Днепропетровск – где верхняя планка месяца обучения достигает 40 тысяч гривен, почти вдвое уступает Одесса – в ней обучение в частных школах обойдется до 13 тысяч гривен в месяц. В остальных крупных городах стоимость учебы составит порядка 2-4 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что обучение в частных школах Украины с международной аккредитацией по цене учебы не сильно уступает негосударственным школам в Европе и США: у нас год обучения чада в такой школе обойдется в $18-25 тысяч. Это даже повыше, чем в Великобритании, где нижняя планка стоимости года обучения стартует от $7-8 тысяч, причем самые дорогие частные школы Британии по цене примерно соответствуют аналогичным в Украине. В то же время в Германии и Франции год учебы в самой недорогой частной школе обойдется примерно как в лучшей украинской: 21-23 тысячи долларов. В США цены на учебу в таких заведениях отличаются от украинских почти на порядок и составляют около 70-80 тысяч в год.

По количеству учеников в платных школах Украина сильно отстает от других стран: так, в США примерно каждый восьмой школьник ходит в частное учебное заведение, во Франции – каждый десятый, а в Великобритании и в Германии по 7 и 6 процентов соответственно.