Бюджетные хлопоты в Сумах

«Карман» Сум в 2017 г. составит почти 2 млрд грн.

В среду 21 декабря Сумской горсовет проголосовал за бюджет города на 2017 год с доходами и расходами 1,782 млрд грн. За соответствующий проект на сессии проголосовали 36 депутатов, не голосовали — два (всего в горсовете — 42 депутата).

Документом предусмотрено, что доходы городского бюджета составят 1 млрд 782 млн 35 тыс. грн., из них общего фонда — 1,711 млрд грн., специального фонда – 70,5 млн грн. Расходы утверждены в размере 1 млрд 781 млн 850 тыс. грн., из них общего фонда — 1,33 млрд грн., специального фонда – 451,4 млн грн. Это показатели без учета межбюджетных трансфертов – официальные трансферты по образованию и здравоохранению составляют 450 млн грн.

По словам директора департамента финансов, экономики и инвестиций горсовета Светланы Липовой, городской бюджет 2017 г. является обоснованным, но вместе с тем и бюджетом риска, поскольку его дважды пересчитывали в связи с повышением размера минимальной зарплаты. «Хочу предупредить, что реалистичность бюджета, сбалансированность его показателей непосредственно зависит от реализации и принятия правительственных проектов и согласований правовых норм. Если они не будут приняты или будут приняты в другой редакции, возникнет риск получения доходов в запланированных объемах», — сказала Светлана Липовая.

Прогнозные показатели доходов (без официальных трансфертов) в сравнении с ожидаемым результатом 2016 г. увеличены на 210,4 млн грн., или 118,8%.

В бюджете впервые предусмотрены почти 5 млн грн. на реализацию «народных» проектов – так называемый парципаторный бюджет.

В этом году увеличилась сумма изъятия средств в госбюджет. Сумы должны отдать 65,5 млн грн. (реверсная дотация), тогда как в прошлом году – 56,4 млн. грн.

В целом в бюджете 76% расходов – оплата труда с начислениями, 10,2% — оплата коммунальных услуг.

Все сложно

634,2 млн грн. в целом в городском бюджете предусмотрена на образование, включая профессионально-техническое. Чтобы понять, насколько образовательная субвенция покрывает необходимые расходы, Светлана Липовая назвала несколько цифр. Из 224,5 млн грн. субвенции 206,1 млн грн. пойдет на общеобразовательные учебные заведения. В 2017 г. она будет «закрывать» только зарплаты педагогических сотрудников, в то время как в 2016 г. покрывала все затраты на содержание общеобразовательных школ. Этой субвенции не хватает на зарплату в сумме 26,7 млн грн., а если брать тот объем, что покрывался в 2016 г., — 110,3 млн грн. «Понятно, куда тратится дополнительный финансовый ресурс городского бюджета — 137 млн грн. В прошлом году мы направляли только 27 млн грн.», — сказала Светлана Липовая.

От планов не отказались

Как бы ни было сложно, местная власть не отказывается от закупок, ремонтов и строительства. В частности, на строительство жилья для атошников в бюджете заложили 10 млн грн. Приберегли средства и на строительство третьей очереди мусорного полигона на территории В. Бобрицкого сельского совета (10,3 млн грн.). Хотят реконструировать МЦ «Романтика», стадион «Авангард» и достроить путепровод на ул. 20 лет Победы. На каждый из проектов в бюджете есть по 5 млн грн. В планах — строительство кладбища в районе 40 подстанции (3 млн грн.) и реконструкция Театральной площади (2 млн грн.).

Из бюджета развития приобретут мамограф для 5 городской больницы за 3 млн грн., рентген-аппараты для 4 больницы и детской больницы Святой Зинаиды по 4 млн грн. каждый. А также пять карет скорой для городских больниц на общую сумму 2,375 млн грн.

Каждому депутату на выполнение депутатских полномочий выделили по 200 тыс. грн., еще по 100 тыс. грн. планируют потратить на детские площадки в каждом округе



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Пока нереконструированная. О реконструкции Театральной площади говорят последние несколько лет, но до реализации планов так и не дошло

«Начнем с проектов, где уже начались работы и есть проектная документации. Недострои не могут оставаться в нашем городе, и надо на это обращать внимание»,- мэр Сум Александр Лысенко.

Инна Стасова, «Панорама» №1