Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.01 Пятница

Бюджетные хлопоты в Сумах

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы
Панорама Панорама
Бюджетные хлопоты в Сумах

«Карман» Сум в 2017 г. составит почти 2 млрд грн.

В среду 21 декабря Сумской горсовет проголосовал за бюджет города на 2017 год с доходами и расходами 1,782 млрд грн. За соответствующий проект на сессии проголосовали 36 депутатов, не голосовали — два (всего в горсовете — 42 депутата).
Документом предусмотрено, что доходы городского бюджета составят 1 млрд 782 млн 35 тыс. грн., из них общего фонда — 1,711 млрд грн., специального фонда – 70,5 млн грн. Расходы утверждены в размере 1 млрд 781 млн 850 тыс. грн., из них общего фонда — 1,33 млрд грн., специального фонда – 451,4 млн грн. Это показатели без учета межбюджетных трансфертов – официальные трансферты по образованию и здравоохранению составляют 450 млн грн.
По словам директора департамента финансов, экономики и инвестиций горсовета Светланы Липовой, городской бюджет 2017 г. является обоснованным, но вместе с тем и бюджетом риска, поскольку его дважды пересчитывали в связи с повышением размера минимальной зарплаты. «Хочу предупредить, что реалистичность бюджета, сбалансированность его показателей непосредственно зависит от реализации и принятия правительственных проектов и согласований правовых норм. Если они не будут приняты или будут приняты в другой редакции, возникнет риск получения доходов в запланированных объемах», — сказала Светлана Липовая.
Прогнозные показатели доходов (без официальных трансфертов) в сравнении с ожидаемым результатом 2016 г. увеличены на 210,4 млн грн., или 118,8%.
В бюджете впервые предусмотрены почти 5 млн грн. на реализацию «народных» проектов – так называемый парципаторный бюджет.
В этом году увеличилась сумма изъятия средств в госбюджет. Сумы должны отдать 65,5 млн грн. (реверсная дотация), тогда как в прошлом году – 56,4 млн. грн.
В целом в бюджете 76% расходов – оплата труда с начислениями, 10,2% — оплата коммунальных услуг.

Все сложно
634,2 млн грн. в целом в городском бюджете предусмотрена на образование, включая профессионально-техническое. Чтобы понять, насколько образовательная субвенция покрывает необходимые расходы, Светлана Липовая назвала несколько цифр. Из 224,5 млн грн. субвенции 206,1 млн грн. пойдет на общеобразовательные учебные заведения. В 2017 г. она будет «закрывать» только зарплаты педагогических сотрудников, в то время как в 2016 г. покрывала все затраты на содержание общеобразовательных школ. Этой субвенции не хватает на зарплату в сумме 26,7 млн грн., а если брать тот объем, что покрывался в 2016 г., — 110,3 млн грн. «Понятно, куда тратится дополнительный финансовый ресурс городского бюджета — 137 млн грн. В прошлом году мы направляли только 27 млн грн.», — сказала Светлана Липовая.

От планов не отказались
Как бы ни было сложно, местная власть не отказывается от закупок, ремонтов и строительства. В частности, на строительство жилья для атошников в бюджете заложили 10 млн грн. Приберегли средства и на строительство третьей очереди мусорного полигона на территории В. Бобрицкого сельского совета (10,3 млн грн.). Хотят реконструировать МЦ «Романтика», стадион «Авангард» и достроить путепровод на ул. 20 лет Победы. На каждый из проектов в бюджете есть по 5 млн грн. В планах — строительство кладбища в районе 40 подстанции (3 млн грн.) и реконструкция Театральной площади (2 млн грн.).
Из бюджета развития приобретут мамограф для 5 городской больницы за 3 млн грн., рентген-аппараты для 4 больницы и детской больницы Святой Зинаиды по 4 млн грн. каждый. А также пять карет скорой для городских больниц на общую сумму 2,375 млн грн.

Каждому депутату на выполнение депутатских полномочий выделили по 200 тыс. грн., еще по 100 тыс. грн. планируют потратить на детские площадки в каждом округе

Фото автора
Пока нереконструированная. О реконструкции Театральной площади говорят последние несколько лет, но до реализации планов так и не дошло

«Начнем с проектов, где уже начались работы и есть проектная документации. Недострои не могут оставаться в нашем городе, и надо на это обращать внимание»,- мэр Сум Александр Лысенко.

Инна Стасова, «Панорама» №1

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Спасите наши деньги 2 фото
Спасите наши деньги
28.12.2016, 16:25 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 16:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 161 Комментариев 0
Вслед за зарплатой повысились отчисления
Вслед за зарплатой повысились отчисления
08.12.2016, 14:21 Новость
Панорама Панорама 08.12.2016, 14:21 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 143 Комментариев 0
Депутаты Сумского облсовета договорились, как поделят миллионы субвенций
Депутаты Сумского облсовета договорились, как поделят миллионы субвенций
25.11.2016, 18:46 Новость
Панорама Панорама 25.11.2016, 18:46 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 141 Комментариев 0
На Сумщине земля-кормилица и бюджету подспорье
На Сумщине земля-кормилица и бюджету подспорье
14.11.2016, 16:17 Новость
Панорама Панорама 14.11.2016, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 55 Комментариев 0
Пороблено в Сумах
Пороблено в Сумах
02.11.2016, 08:17 Новость
Панорама Панорама 02.11.2016, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 411 Комментариев 0
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 884 Комментариев 0
Суми в числі останніх по рівню інвестиційної ефективності 2 фото
Суми в числі останніх по рівню інвестиційної ефективності
06.10.2016, 12:17 Новость
Панорама Панорама 06.10.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 109 Комментариев 0
«Хотелки» на миллиард: завышенные ожидания в Сумах
«Хотелки» на миллиард: завышенные ожидания в Сумах
04.10.2016, 10:18 Новость
Панорама Панорама 04.10.2016, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 127 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
Вчера, 17:55
admin admin Вчера, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 170 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Микроволновая печь: вред или польза
Вчера, 19:36
admin admin Вчера, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Borman3303 к материалу
Антигололедные реагенты
Современные средства против наледи эффективно действуют в сложнейших погодных условиях. Принцип их действия основывается на снижении температуры таяния снега и ...
Вчера, 09:21
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Следственный комитет
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII