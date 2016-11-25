Бюджетникам Сум пообещали выплатить аванс

Бюджетникам Сум не выплатили аванс. По этому поводу в соцсетях появились «гневные» тексты. Вопрос подняли на еженедельном аппаратном совещании в мэрии 23 января. Ситуацию объяснили «ежегодными» проблемами в начале нового бюджетного года. Мол, платежи пойдут после 20 января.

«Думаю, сегодня начнется выплата аванса», — заявила на аппаратном совещании начальник управления образования Антонина ДАНИЛЬЧЕНКО. По ее словом, в бухгалтериях также возникли проблемы с компьютерными программами.