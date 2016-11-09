Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?

Активисты требуют восстановления работы GPS сервиса

«Друзья, петиция об онлайн мониторинге городских автобусов, троллейбусов и маршруток Мацегора Александра набрала необходимое количество голосов для передачи на рассмотрение в Сумской горсовет. Автор потребовал у городских властей внести в условия транспортного конкурса и договора с перевозчиками пункты о свободном отображении информации о расположении всех транспортных средств в свободном доступе и передаче данных третьим лицам.

На форуме #sumysmartcity секретарь горсовета Андрей Баранов в присутствии нескольких десятков человек под запись заявил о том, что данные GPS с маршруток будут собственностью города и будут в открытом доступе.

Учитывая это, нет никаких препятствий для внесения указанных в петиции пунктов в условия конкурса и договора. Андрій Баранов, городские власти сдержат слово? Мы увидим весь городской транспорт Сум в режиме онлайн, как это сделано в других городах? Вы выполните требования поддержанной людьми петиции?» — написал на своей странице в фейсбук Александр Мироненко.