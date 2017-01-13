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Будьте гостеприимны: гороскоп на 18 января

Сегодня, 06:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Будьте гостеприимны: гороскоп на 18 января

18 января 2017 года пройдёт очень насыщенно и активно. Сегодня особенно хорошо будет удаваться организация приёмов гостей, а также посещение светских мероприятий и дружеских вечеринок.

Овен:
Овны в этот день будут несколько угрюмы и немногословны. Погрузившись в свой внутренний мир, вы рискуете обидеть родственников и друзей, которые ждут от вас открытого и позитивного общения.

Телец:
Тельцам 18 января придётся много времени потратить на хлопоты по хозяйству. Когда ваше личное пространство вновь засияет чистотой, вы испытаете гордость собой и отправитесь отдыхать, прихватив любимую книгу.

Близнецы:
Близнецам сегодня не стоит заниматься самолечением. Народные средства и медикаменты, содержащиеся в вашей аптечке, могут не только не победить начинающийся недуг, но и принесут колоссальный вред вашему организму.

Рак:
Ракам 18 января 2017 г суждено погрузиться в пучину страсти. Чувственное влечение, которое вспыхнет в вашей душе по отношению к какому-то человеку, имеет все шансы перерасти в духовную связь, которая продлится долгие годы.

Лев:
Львам сегодня необходимо действовать только так, как велит собственное сердце. Абстрагируйтесь от советов всех ваших родственников и друзей, ведь никто не способен предсказать наперёд, какими будут ваши новые любовные отношения.

Дева:
Настроение Дев в этот день будет подвержено резким колебаниям. В момент, когда вас захлестнёт позитивная волна, постарайтесь объяснить близким членам семьи, что столь радужное настроение у вас продлится очень недолго.

Весы:
Весы проведут этот день на морозном январском воздухе. Игра в снежки или визит на каток в компании своих друзей и младших членов семьи на несколько часов возвратит вас в атмосферу беззаботного детства.

Скорпион:
Скорпионы не смогут в этот день воплотить в жизнь свои давние желания по вине своей собственной склонности к суете и спешке. Наберитесь терпения и научитесь покорно ждать, пока появятся реальные предпосылки для того, чтобы ваши надежды осуществились.

Стрелец:
Стрельцы 18 января 2017 поддадутся непонятной панике и волнению. Обо всех своих внутренних страхах непременно сообщите родным, иначе эти переживания могут стать для вас причиной сильнейшего нервного срыва.

Козерог:
Козерогам сегодня удастся получить прибыль из непредвиденного источника. Вы сможете с большой выгодой для себя продать какую-то вещь, которая очень давно пылилась у вас в гараже или путалась под ногами на балконе.

Водолей:
Водолеи на протяжении этого дня будут очень милы и обаятельны. В таком настроении вам под силу покорить противоположный пол и даже добиться расположения человека, который очень давно был вам симпатичен.

Рыбы:
Рыбам сегодня не стоит обращать внимание на происки врагов и недоброжелателей. Любая информация, полученная вами в этот день, далеко не повод для тревог и тем более не причина, чтобы поддаваться унынию.

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