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Борщ для украинцев: деньги те же, а объем меньше (инфографика)

Сегодня, 14:05 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Борщ для украинцев: деньги те же, а объем меньше (инфографика)

За последние четыре года кастрюля борща «потеряла» почти половину своего веса. В 2014 году сварить полную 5-литровую кастрюлю борща можно было за 46 гривен. Уже в следующем 2015-ом году за те же деньги можно было приготовить только 69% борща от 5-литровой кастрюли, то есть 3,45 литра. В 2016-ом году ситуация чуть улучшилась, и за 46 гривен можно было сварить 3,85 л борща. А сегодня за те же деньги можно сварить чуть больше половины пятилитровой кастрюли борща – 53% или 2,65 л, — посчитало «Слово и Дело».

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